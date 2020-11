Motorrad-Neuzulassungen im Oktober 2020 Die Top 20 der beliebtesten Modelle

Alle Segmente des Zweiradmarkts liegen im Oktober 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat im Plus: 34,6 Prozent mehr Motorräder als noch im Oktober 2019 wurden neu zugelassen, bei den Leichtkrafträdern sind es 97,6 Prozent, die großen Roller mit mehr als 125 cm³ Hubraum liegen immerhin mit 11,3 Prozent im Plus gegenüber dem Vorjahresmonat und die Leichtkraftroller legen sogar um 158,3 Prozent zu.

Neuzulassungen satt im Plus

Wenn wir den gesamten Zeitraum von Januar bis Oktober 2020 mit dem Zeitraum im Vorjahr vergleichen, sind die großen Roller 2,4 Prozent im Minus. Alle anderen Segmente liegen aber auch in dieser Betrachtung im Plus: Motorräder + 9,2 Prozent, Leichtkrafträder + 66,4 Prozent und Leichtkraftroller + 96,4 Prozent. Wir haben noch nicht mal das Jahresende erreicht und der Zweiradmarkt verzeichnet bereits ein fettes Plus von über 23 Prozent gegenüber dem Gesamtjahr 2019. Bereits im September 2020 knackte der Zweiradmarkt seine Vorjahres-Gesamtzahl.

Unterschied Zweiradmarkt und Motorradmarkt

Aber Vorsicht: Der Zweiradmarkt bildet den Gesamtmarkt ab, also nicht nur Krafträder, sondern auch Leichtkrafträder, Roller und Leichtkraftroller sowie sonstige zwei-, drei- und vierrädrige Kraftfahrzeuge, die das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ebenfalls dem Zweiradmarkt zuordnet. Der Motorradmarkt ist Teil des Zweiradmarkts und umfasst alle in Deutschland neu zugelassenen Maschinen mit mehr als 125 cm³ Hubraum. In diesem Segment kommt der Markt von Januar bis Oktober 2020 auf 110.802 Neuzulassungen. Im Gesamtjahr 2019 waren es 112.161 neu zugelassene Motorräder. Die Chancen stehen also gut, dass auch der Motorradmarkt 2020 zum Jahresende einen Zuwachs im Vergleich zum Vorjahr verkünden kann.

Die Top 20 der in diesem Monat beliebtesten Modelle seht ihr im Folgenden aufgelistet. In der Bildergalerie informieren wir euch auch über den Anteil der gewerblichen Neuzulassungen.

Motorrad-Neuzulassungen Oktober 2020 Rang Modell Neuzulassungen Oktober 2020 1. BMW R 1250 GS 352 2. BMW R 18 241 3. KTM 390 Duke 218 4. Harley-Davidson Sportster XL 1200 X 183 5. Yamaha Ténéré 700 169 6. KTM 690 SMC 150 7. Honda CRF 1100 L Africa Twin 144 8. Kawasaki Z 650 140 9. KTM 790 Duke 129 10. KTM 1290 Super Adventure 115 11. BMW F 900 R 112 12. BMW S 1000 XR 96 13. Kawasaki Z 900 93 14. BMW F 900 XR 92 14. Yamaha MT-07 92 16. KTM 790 Adventure 84 17. Triumph Tiger 1200 Special Edition Alpine und Desert 81 18. Royald Enfield Bullet Electra 500 80 18. Harley-Davidson XL 883 N Iron 80 20. Ducati Hypermotard 950 77

Quelle KBA / mps-Berechnungen