Motorrad- und Rollermarkt in Italien 2020 Knapp sechs Prozent unter Vorjahr

So schlimm, wie im Frühjahr befürchtet, sind die Neuzulassungszahlen des italienischen Zweiradmarkts in 2020 glücklicherweise nicht ausgefallen. Nur 5,7 Prozent weniger Zweiräder wurden im Vergleich zum Vorjahr neu zugelassen.

Gegen Jahresende legte der Zweiradmarkt in Italien noch einmal richtig zu: Rund 24 Prozent mehr Neuzulassungen gab es im Dezember 2020 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Der Wert setzt sich zusammen aus den Motorrad-Neuzulassungen und den Roller-Neuzulassungen. 4.029 neu zugelassene Motorräder vermeldet der italienische Herstellerverband ANCMA für den Dezember. Das ist ein Plus von 46 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat, während die Motorroller im Dezember mit 3.601 Neuzulassungen sechs Prozent im Plus über Vorjahr lagen. Insgesamt minimiert der starke Dezember dann das Minus im Pandemie-Jahr, so dass Italiens Zweiradmarkt 2020 nur um die 5,7 Prozent unter dem Vorjahr liegt.

Mehr Motorräder, weniger Roller

2020 wurden in Italien im insgesamt 218.626 Zweirad-Neuzulassungen registriert. Zuvor gab es sechs Jahre lang ein ununterbrochenes Wachstum des Marktes. Das Volumen des Zweiradmarktes 2020 lässt sich mit dem aus dem Jahr 2018 vergleichen. Aber es gibt einen interessanten Unterschied: Die Zahl der Motorräder wächst, die der Roller schrumpft.

Umstellung auf Euro 5

Ursache für die starken Dezember-Zahlen ist natürlich die Umstellung von Euro 4 auf Euro 5 und der damit verbundene Abverkauf und die zeitlich begrenzte Möglichkeit, Euro 4-Modelle überhaupt noch zuzulassen. Zum Vergleich der Automobilmarkt, bei dem es keinen Abverkauf und Neuzulassungen wegen neuer Abgasnormen gab: Hier liegt der Markt im Gesamtjahr 2020 mit 26 Prozent im Minus im Vergleich zum Vorjahr.

Individualverkehr wieder mehr im Vordergrund

Sicherlich spielt es in der Neuzulassungsstatistik auch eine Rolle, dass durch die Pandemie der Individualverkehr wieder mehr in den Vordergrund rückte – in Italien, aber auch in Deutschland und vielen anderen Ländern. Dass die Zweiradmärkte doch das ein oder andere Minus für 2020 verbuchen mussten, liegt hauptsächlich an den ersten Lockdowns im März und April 2020, die den Saisonstart stark einbremsten.

Beliebteste Motorräder in Italien

Benelli

Je nachdem, wie gerechnet wird, ist entweder die Benelli TRK 502 in der Basis- und X-Version das meistverkaufte Motorrad des Jahres, oder die BMW R 1250 GS/Adventure. Da in Italien die Standard-GS und die Adventure-GS getrennt gelistet werden, landet die Benelli auf Rang 1.

Top 10 Motorräder in Italien 2020 Rang Modell Neuzulassungen 1. Benelli TRK 502 / X 3.569 2. BMW R 1250 GS 3.188 3. Honda Africa Twin 1100 2.926 4. Tracer 900 2.373 5. BMW R 1250 GS Adventure 2.104 6. Honda NC 750 X 2.017 7. Yamaha Ténéré 700 1.762 8. Yamaha MT-07 1.535 9. Kawasaki Z 900 1.509 10. Moto Guzzi V7 1.409

Beliebteste Roller in Italien

Bei den Rollern hingegen liegt kein einheimischer Piaggio ganz vorn, sondern zwei Hondas – der SH 150 und der SH 125.

Top 10 Roller in Italien 2020 Rang Modell Neuzulassungen 1. Honda SH 150 10.204 2. Honda SH 125 8.732 3. Piaggio Beverly 300 7.743 4. Honda SH 300 6.703 5. Piaggio Liberty 125 5.869 6. Kymco Agility 125 5.447 7. Yamaha TMax 4.744 8. Piaggio Medley 125 3.736 9. Honda Forza 300 3.733 10. Yamaha XMax 300 3.636

Fazit

Nach dem Lockdown im Frühjahr 2020 erholte sich der Zweiradmarkt in Italien recht zügig und zog gegen Jahresende noch ordentlich an. Gründe hierfür sind die Umstellung von Euro 4 auf Euro 5 und der Individual-Verkehr, der durch die Pandemie wieder stärker in den Fokus rückte.