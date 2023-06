MVCagiva – was beim Lesen und Aussprechen vermeintlich nach Motorrädern made in Italy klingt, ist eine neue Marke aus China. Im Frühjahr 2023 tauchte MVCagiva in China erstmals auf und stellte das erste Modell vor: den 150er-Roller Crazy Weekend nach Honda-ADV-Vorbild.

Demnächst soll das erste Motorrad-Modell von MVCagiva folgen: der sportliche, voll verkleidete Typ KJW 700, mutmaßlich ebenfalls mit Antrieb von QJMotor. QJMotor ist die Eigenmarke des großen chinesischen Herstellers Qianjiang.

Qianjiang und MV Agusta hatten im Herbst 2020 ihre strategische Partnerschaft verkündet. Ob dieser Deal das neue Label MVCagiva beinhaltet, ist unklar.