In diesem Artikel: Die Top 20 der großen Roller

Die Top 20 der 125er-Roller

Piaggio und Honda dominieren Roller-Markt

Fazit

Minus 11,96 Prozent gegenüber dem Vorjahr müssen die großen Roller mit über 125 Kubik Hubraum im Zeitraum von Januar bis Mai 2023 verschmerzen. In Zahlen: 2023 sind es bisher 7.881 Roller-Neuzulassungen, im Vorjahr kam der deutsche Roller-Markt bis Mai schon auf 8.952 Einheiten. Allerdings war das ein Rekord, den es die Jahre zuvor so nicht gegeben hatte. Die großen Roller müssen sich dieses Jahr also an den großen Zahlen aus dem letzten Jahr messen lassen. Verglichen mit den Jahren 2021, 2020, 2019 und 2018 sieht die Kurve wiederum recht konstant aus.

Die Top 20 der großen Roller Die "GS unter den Rollern" kommt aus Italien: Piaggio GTS 300 Super heißt hier die Dominanz, die einschließlich Mai dieses Jahr bereits auf 2.930 Neuzulassungen kommt. Das sind mal eben über 37 Prozent der kompletten Roller-Neuzulassungen im Frühjahr. Zum Vergleich: Der zweitplatzierte Honda Forza 350 kommt gerade mal auf 538 Einheiten. Die Top 10 teilen sich Piaggio und Honda untereinander auf – mit einer Ausnahme: Platz 8 sichert sich der Elektroroller BMW CE 04 mit 257 Neuzulassungen. Ansonsten sind 5 Honda-Roller vertreten und 4 Piaggios – inklusive Vespa, die zum Piaggio-Konzern gehört. Die Top 20 der großen Roller im Monat Mai 2023 seht ihr unten in der Tabelle, die Top 10 Roller im Zeitraum Januar bis Mai 2023 in der Bildergalerie.

Neuzulassungen große Roller Mai 2023 Rang Modell Neuzulassungen Mai 2023 1 Vespa GTS 300 Super 728 2 Honda Forza 350 119 3 Honda ADV 350 95 4 Honda SH 350 Piaggio Beverly 400 HPE 72 5 Piaggio MP3 300 66 5 Piaggio MP3 530 Exclusive 66 7 Piaggio Beverly 400 HPE 65 8 Honda SH 150 53 9 Aprilia SR GT 200 46 10 BMW CE 04 45 11 Peugeot Metropolis 400 42 12 Yamaha Tricity 300 41 13 Honda Forza 750 38 13 Honda X-ADV 750 38 15 BMW C 400 GT 31 16 Kymco DT X360 29 16 Yamaha XMax 300 29 18 Yamaha TMax 560 27 19 BMW C 400 X 26 19 Kymco CV3 26

Die Top 20 der 125er-Roller Die 125-Roller liegen 13,08 Prozent im Minus gegenüber dem Vorjahr, müssen sich aber ebenso an einem Rekordjahr 2022 messen lassen. Im Vergleich zu 2021 zeigt sich das Niveau konstant, und im Vergleich zu den Zeiträumen in 2020, 2019, 2018 fahren die 125er-Roller immer noch ein sattes Plus ein. Es steht also nicht so schlecht um den Roller-Markt, wie es die Zahlen auf den ersten Blick vermitteln.

Die Anführerinnen im Feld sind die Vespas: GTS 125 Super (2.472 Neuzulassungen) und die Primavera (1.601 Neuzulassungen). Auch hier hat Honda ein gewichtiges Wörtchen mitzureden, denn in den Top 10 sind 4 Honda-Roller vertreten. Piaggio platziert ebenfalls 4 Modelle, der Aprilia GT 125 sichert sich den 7. Platz, und der Peugeot Tweet 125 den 10. Rang. Die Top 20 der 125er-Roller im Monat Mai 2023 seht ihr unten in der Tabelle, die Top 10 der 125er-Roller im Zeitraum von Januar bis Mai 2023 in der Bildergalerie.

Neuzulassungen 125er-Roller Mai 2023 Rang Modell Neuzulassungen Mai 2023 1 Vespa GTS 125 Super 691 2 Vespa Primavera 463 3 Honda Forza 125 262 4 Piaggio Medley 125 228 5 Honda SH 125 120 6 Piaggio Liberty 125 115 7 Aprilia SR GT 125 113 8 Honda PCX 125 87 9 Peugeot Tweet 125 76 10 Honda SH 125 Mode 64 11 Yamaha X-Max 125 61 12 Yamaha N-Max 125 59 13 Vespa Sprint 125 50 14 Peugeot Django 125 39 15 Kymco Like II 125 38 16 Peugeot Pulsion 125 36 17 Suzuki Address 125 33 18 Scutum Seat Mo 31 19 Sym Jet 14 30 19 Scutum Silence 02 30

Piaggio und Honda dominieren Roller-Markt Piaggio ist die Roller-Macht in Deutschland, wir können es nicht anders sagen. 50,1 Prozent Marktanteil bei den 125er-Rollern, 50,3 Prozent sind es bei den Rollern mit über 125 Kubik Hubraum. Honda sichert sich in beiden Klassen mit jeweils über 20 Prozent Marktanteil den 2. Rang und lässt damit alles, was auf den weiteren Plätzen folgt, weit hinter sich. Bei den 125er-Rollern liegt Kymco mit 5,1 Prozent Marktanteil auf Rang 3, bei den großen Rollern ist es BMW mit 7,1 Prozent Marktanteil.

Umfrage Brauchen wir noch größere Roller mit noch mehr Hubraum? 28418 Mal abgestimmt Ja, unbedingt. Nein, dann kann ich ja gleich Motorrad fahren.