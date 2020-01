Norton mit Finanzproblemen Insolvenzverfahren eingeleitet

Anfang Januar 2020 war Norton bereits wegen einer Steuerschuld in Höhe von 300.000 Pfund in die Schlagzeilen und in Schieflage geraten. Norton-Boss Stuart Garner musste vor einem britischen Insolvenzrichter Rede und Antwort stehen, wie sich der Motorradhersteller den Abbau der Steuerschulden vorstellt. Die ursprüngliche Steuerschuld soll sogar 600.000 Pfund betragen haben, die Hälfte wurde aber bereits kurzfristig beglichen. Der Motorradhersteller bat um einen Zahlungsaufschub um 63 Tage und verwies zudem auf erwartete Steuerrückzahlungen und Subventionen in Höhe von rund 135.000 Pfund. Der zuständige Insolvenzrichter hat die Sache zunächst auf den 12. Februar 2020 vertagt. Dann wolle man weiter verhandeln.

Hohe Investitionen in Produktion

Ende Januar 2020 wurde nun bei Norton Motorcycles wegen Zahlungsunfähigkeit ein Insolvenzverfahren eröffnet. Offensichtlich zwangen die hohen Investitionen für die anstehende Serienproduktion für die neuen Zweizylinder sowie die V4-Modelle den Kleinserienhersteller finanziell in die Knie. Erst Ende 2019 hatte Norton per Crowdfunding Geld für die anstehende Produktion der neuen Modelle gesammelt. Ein ungenannter Großinvestor stellte daraufhin Kapital in Höhe von einer Millionen Pfund bereit. Dieses Invest scheint aber nicht auszureichen um die Produktionspläne umzusetzen. Die Produktionsanlagen für die Zweizylinder sind noch eine Baustelle, wie auch die Lieferkette für eine mögliche Produktion.

Angeblich steht Norton noch in Verhandlungen mit einem möglichen ausländischen Investor. Ab sofort steht der Motorradhersteller aber unter Zwangsverwaltung durch die Wirtschaftprüfungsgesellschaft BDO. Von Norton-Boss Stuart Garner gibt es bislang keine Stellungnahme. Bei Norton sind aktuell rund 100 Mitarbeiter beschäftigt.

Bereits im Jahr 2012, vier Jahre nach der Norton-Übernahme durch Stuart Garner vom amerikanischen Geschäftsmann Kenny Dreer, stand Norton kurz vor der Insolvenz. Aktuell läuft noch bei zwei weiteren Unternehmen von Stuart Garner ein Insolvenzverfahren.