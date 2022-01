Nuuk Cargopro Elektromotorrad Erstes „cybersicheres“ Fahrzeug kommt aus der EU

Die UNECE/R155 ist die "Cybersicherheitsverordnung" für Fahrzeuge, wobei ENECE für die Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen für Europa steht. Die Verordnung trat zum Januar 2021 in Kraft und schreibt vor, dass Autos, Busse, Lastwagen, Lieferwagen, Anhänger und Wohnmobile, die in der Europäischen Union und in Ländern, die der Verordnung beitreten, ab Juli 2022 zugelassen und ab Juli 2024 in Verkehr gebracht werden, "cybersicher" sein müssen.

UNECE/R155 gilt nicht für Motorräder

Aktuell schließt diese Verordnung keine Motorräder mit ein. Sie sind nach Ansicht der UNECE nicht ausreichend vernetzt. Für die Nutzer könnten cybersichere Krafträder trotzdem viele Vorteile haben, denn auch Fahrzeuge der Klassen L1, L3 und L4 sind vernetzungsfähig – selbst wenn es nur die Vernetzung mit einem einzelnen Smartphone ist. Unerlaubter Zugriff aufs Fahrzeug und auch persönliche Daten könnten sich Hacker leicht verschaffen.

Im EUROCYBCAR-Test wird überprüft, ob das jeweilige Fahrzeug den Anforderungen der UNECE/R155 entspricht. Um den Test zu bestehen, muss nachgewiesen werden, dass das Fahrzeug und die Software so konstruiert sind, dass das Risiko, gehackt zu werden, minimiert wird und es somit nicht allzu leicht ist, ohne die Erlaubnis des Eigentümers die Kontrolle über das Fahrzeug oder gesammelte Daten zu bekommen. Drei Arten von Tests werden durchgeführt: physischer Zugang, Fernzugriff und Anwendungen, die in dem technischen Labor von EUROCYBCAR in Vitoria-Gasteiz durchgeführt werden. Der Test analysiert bis zu 70 spezifische Cybersicherheitsbedrohungen, die in der UNECE/R155-Verordnung enthalten sind.

Fazit

Zukunftsgefasel? Keineswegs. Autos wurden bereits aus der Ferne gestohlen, Fahrzeuge wurden gegen eine Bitcoin-Belohnung "gekapert", auf persönliche Daten von Fahrern wurde während der Fahrt über Bluetooth zugegriffen, der Zugang zum Innenraum des Fahrzeugs wurde blockiert, etc. Im Fokus stehen dabei natürlich vorwiegend Pkw. Doch das erste "cybersichere" Fahrzeug der Welt ist nun mit dem Nuuk Cargopro ein Elektromotorrad.