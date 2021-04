Royal Enfield Designwettbewerb Die Gewinner stehen fest

Mit der europaweiten Initiative "Style Your Own – Student Design Competition" wollte der indische Motorradhersteller Royal Enfield eine neue, dynamische und jüngere Zielgruppe für die Motorrad-Community gewinnen. Entsprechend richtet sich der Design-Wettbewerb an die nächste Generation von Designern, Ingenieuren, Zeichnern, Trendsettern und Motorradfans.

Über 180 Teilnehmer

Der Wettbewerb wurde gemeinsam mit Universitäten und Designinstituten in Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien und Deutschland ausgeschrieben. Am Ende wurden über 180 Entwürfe eingereicht wurden. Die Aufgabe an die Studenten lautete, "ihre ultimative Interpretation" der beiden Motorräder Interceptor 650 und Continental GT 650 zu entwerfen, die ihrer Meinung nach sowohl erfahrene als auch neue Motorradfahrer ansprechen und begeistern würde.

Royal Enfield





Jeder Student erhielt vom Royal Enfield Custom Design Team angelegte editierbare, mehrschichtige Photoshop-Designdateien, die dann auf kreative Weise mit eigenen Lackierungen und Verzierungen für spezielle Teile der Interceptor 650 und der Continental GT 650 (sowie mit dem optionalen Original-Motorradzubehör) personalisiert werden sollten.

Sieger-Entwürfe werden umgesetzt

Zur Unterstützung gab es ein "Inspirationsbrett", das den gesamten Kreations- und Rechercheprozess jedes Studenten zeigte – kombiniert mit Elementen der reichen Geschichte von Royal Enfield (Inspirationen aus 120 Jahren Markenerbe) und progressiveren, visionären Designansätzen – um die nächste Generation der Royal Enfield-Besitzer und -Fahrer anzusprechen.



Eine finale Auswahlliste von zwölf Entwürfen (sechs pro Modell) wurde der europäischen Jury bestehend aus zehn Journalisten (darunter auch motorradonline) vorgelegt und bewertet. Am Ende gab es zwei Gewinner. Die beiden siegreichen Entwürfe kommen von Luke Robbins – Coventry University, Großbritannien (Continental GT 650) und Alessio Ramundo – NABA, Italien (Interceptor 650)

Diese beiden siegreichen Entwürfe werden nun bei Royal Enfield in Großbritannien in Zusammenarbeit mit den beiden Designern als Einzelanfertigungen realisiert.

Fazit

Royal Enfield hat junge Designer dazu aufgerufen die 650er-Modelle weiterzuentwickeln. Jetzt stehen die beiden Gewinner des Wettbewerbs fest. Ihre Entwürfe werden als Einzelstück realisiert.