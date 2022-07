Rückruf für Gold Wing (2020 bis 2022) Absterben des Motors möglich

In den USA ruft Honda Gold Wing-Modelle mit Schaltgetriebe zurück, weil im schlimmsten Fall der Motor absterben werden kann.

Ein Softwarefehler in der Zündzeitpunktsteuerung des Motorsteuergeräts (ECU) kann die Motorleistung verringern, was zum Absterben des Motors führen kann. Deshalb ruft die American Honda Motor Co. bestimmte GL 1800 Gold Wing-Motorräder der Baujahre 2020-2022 zurück.

Produktionszeitraum November 2019 bis Februar 2022

Konkret geht es um Gold Wing-Modelle, die im Zeitraum von Anfang November 2019 bis Februar 2022 gebaut wurden. Laut der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), also dem amerikanischen KBA, sind vom Rückruf 1.740 Motorräder betroffen.

Dabei handelt es sich ausschließlich um Modelle mit manuellem Schaltgetriebe, Gold Wings mit Doppelkupplungsgetriebe sind nicht betroffen.

Alle Gold Wings kommen aus Japan

Die Händler in den USA werden die ECU-Software kostenlos aktualisieren. Die Benachrichtigungsschreiben an die Fahrzeughalter werden voraussichtlich am 20. August 2022 verschickt.

Da die aktuelle Honda Gold Wing in Japan gefertigt wird, liegt es nahe, dass auch Modelle auf dem europäischen Markt betroffen sind und es auch in Deutschland einen Rückruf geben könnte. Ob und gegebenenfalls wann die Rückrufaktion hierzulande läuft haben wir bei Honda Deutschland angefragt.

Fazit

Zunächst sind von diesem Rückruf nur Honda Gold Wing in den USA betroffen, die von November 2019 bis Februar 2022 produziert wurden. Ob diese Rückrufaktion auch in Europa laufen wird, ist noch unklar.