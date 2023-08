Konsequenz: Das elektronische Steuergerät (ECU) passt das Luft-Kraftstoff-Verhältnis auf der Grundlage ungenauer Daten an, was zu einem Abwürgen des Motors führt. Und das wiederum führt zu einem erhöhten Unfallrisiko. In Deutschland führt das nicht automatisch dazu, dass ein Hersteller einen Rückruf der möglicherweise betroffenen Produkte durchführen muss. In den USA sind die Gesetze diesbezüglich verbraucherfreundlicher.

Rückruf in Deutschland folgt

An den zurückgerufenen Modellen tauschen die Händler kostenlos den Schlauch. Die Benachrichtigungsschreiben an die Besitzer werden in den USA voraussichtlich am 31. August 2023 verschickt. Mit großer Wahrscheinlichkeit betrifft die Thematik auch Triumph-Modelle in Europa. Unsere Anfrage, ob und wann die Halter in Deutschland informiert werden, haben wir bereits bei Triumph Deutschland platziert. Der Rückruf stehe auch für Deutschland in den Startlöchern, Details folgen, so die Auskunft von Triumph. Wir halten euch an dieser Stelle auf dem Laufenden.