Stahlrahmen aus dem 3D-Drucker Gedruckter Stahl ist leichter als Alu

So hart wie Stahl und leichter als Aluminium. Für einen Motorradrahmen ein traumhafter Zustand. Zusammen mit den Experten von ArcelorMittal hat der spanische Forscher Sergio Corbera das Laserschichtverfahren deutlich weiterentwickelt und einen Motorradrahmen aus Stahl gedruckt, der viel leichter als ein Alurahmen ist. Das Geheimnis liegt in der Natur, in den Knochen von Vögeln.

Hohle Stahlstreben

Knochen von Vögeln sind hohl, haben nur sehr dünne Wände und verfügen für den gedachten Einsatz über eine enorme Stabilität. Dieses Prinzip nutzt Corbera bei seinem neuen Verfahren: aus herkömmlichem Stahlpulver kann er mit einem Laser hohle Strukturen drucken, deren Wände nur 0,8 bis 1,0 Millimeter dick sind. Bei mindestens gleicher Stabilität ist der Stahlrahmen mit nur 3,8 Kilo über ein Kilo leichter als ein vergleichbarer Alurahmen und nur gut halb so schwer wie ein Rohrrahmen aus Stahl.

Universidad Nebrija

Die Grenze des Machbaren

Bei diesen Wandstärken kommt laut Corbera die Technik an die Grenzen, da das gerade per Laser geschmolzene Stahlpulver nicht sofort wieder kristallisiert und so die Struktur für kurze Zeit instabil ist. Weiterhin ist das Clustern von einzelnen Pulverkörnern immer möglich und fördert die unerwünschte Porosität des gedruckten Stahls. Natürlich war die Reihenfolge des Drucks essentiell für den Erfolg, da die Hohlkörper immer so geformt wurden, dass das übrige Pulver aus der Struktur fällt.

Heute nicht und morgen noch nicht

Klar ist: Wir reden über einen Prototyp, noch genauer eine Master-Arbeit an einer Universität. Das ist keine Technik, die morgen schon in Serie geht. Man erinnere sich an das gedruckte Chassis von BMW im Jahr 2018, selbst 2022 ist die additive Metallfertigung nicht Serie und wenn dann nur bei nicht-strukturellen Bauteilen.

Fazit

Eine neue Art der additiven Fertigung von Motorradrahmen hat ein Forscher der Universität Nebrija entwickelt. Er kann Stahlpulver in hohle Strukturen per Laser drucken und so einen Rahmen bauen, der leichter als ein Alu-Pendant ist, dafür aus dem einfach zu gewinnenden Werkstoff Stahl. In Serie kommt diese Technik aber noch lange nicht.