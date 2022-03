Yamaha testet Servolenkung In Japan crosst Yamaha mit Servolenkung

EPS, Electronic Power Steering, nennt Yamaha ein Lenk-System für Motorräder. Erprobt wird die Servolenkung derzeit in der japanischen Motocross-Meisterschaft.

In den großen ATVs von Yamaha ist das EPS-System schon seit einigen Jahren verbaut. In Motorrädern bisher nur in den Yamaha Werks-Crossern für die japanische Meisterschaft und dort zum Erproben des Systems für einen baldigen Serieneinsatz. Wobei Yamaha das EPS für Motorräder eigentlich nicht als Servolenkung verstanden haben möchte. Das EPS soll als sensorgesteuerter Lenkungsdämpfer für mehr Stabilität sorgen.

Yamaha EPS für Motorräder

Das von Yamaha als Lenkunterstützungssystem bezeichnete System arbeitet per magnetisch gesteuertem Drehmomentsensor, der als Lenkungsdämpfer fungiert und die Lenkung aktiv unterstützen kann. Das EPS wird auf dem Lenkkopf unter der oberen Gabelbrücke montiert und mit beiden Bauteilen verbunden. Der Aktuator sitzt dabei als Dose vor dem Lenkkopf und erinnert etwas an ein großes Zündschloss. So kann ohne großen Bauraum zu fordern das Lenksystem in nahezu jeden herkömmlichen Rahmen eingebaut werden. Ob und wie das EPS mit möglichen schräglagenabhängigen Systemen verbunden ist oder werden kann ist nicht bekannt.

Lenkungsdämpfer und Lenksystem

Als Lenkungsdämpfer arbeitet das EPS nur bei hohen Lenkgeschwindigkeiten und dämpft dabei das als Kick-Back bekannte Lenkerschlagen. Die servounterstützte Lenkung arbeitet wohl nur bei sehr niedrigen Lenkgeschwindkeiten und soll hier den Lenkvorgang unterstützen. In Bezug auf den Motocross-Einsatz kann sich selbst MOTORRAD-Offroad Papst Peter Mayer keinen Reim auf dieses System machen. Allerdings: Wenn Yamaha so ein System im Motocross testet, dann wird dieser Stresstest viele wichtige Daten liefern, die für den Einsatz in gewöhnlichen Straßenmotorrädern wichtig sind.

Yamaha

Autonomes Lenken

So ein System könnte ein wichtiger Baustein für das teilautomatisierte, automatisierte oder autonome Fahren sein, was aber Stand heute beim Motorrad noch Zukunftsmusik ist. Deutlich greifbarer ist der Einsatz zum Unterstützen schräglagenabhängiger Systeme. Das Kurven-ABS oder die Traktionskontrolle könnte so eingreifen, ohne die Motorleistung zu drosseln und damit ein rutschendes Vorderrad einfangen, wenn nicht gebremst wird und das ABS gar nicht arbeitet.