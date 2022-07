Zukunftsvision Hydra Bike Brennstoffgazelle

Mehr zum Thema Design

Wenn in der Uni Streampunk läuft

Designkonzept Harley-Davidson Streetfighter Wenn in der Uni Streampunk läuft Yan-Xuan Lai studiert Design und hat eine neuartige Harley entworfen.

Gemeinsam mit dem Indonesian Institute of Science haben Studenten der Budi Luhur Universität in Jakarta ein Elektro-Motorrad komplett...

Budi Luhur SEV 01 E-Bike aus der Uni Gemeinsam mit dem Indonesian Institute of Science haben Studenten der Budi Luhur Universität in Jakarta ein Elektro-Motorrad komplett...

Elektro