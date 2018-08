Wie verschiedene indische Medien übereinstimmend berichten, soll Ducati in Gesprächen mit der indischen HeroMoto Corporation über eine mögliche Zusammenarbeit sein. Ducati würde die Entwicklung und das Design steuern, HeroMotor würde die Produktion sowie über seine 6.500 Händler in Indien den Vertrieb übernehmen.

Zwei Einzylinder geplant Geplant sein soll ein Einzylinder-Einstiegsbike für den indischen und asiatischen Markt mit etwa 300 cm³ Hubraum, Flüssigkeitskühlung und Einspritzung, das in zwei Varianten angeboten werden könnte. Version eins wäre quasi eine Mini-Scrambler, in der zweiten Variante soll der Einzylinder im Look einer Mini-Panigale kommen. Beide Modelle würden sich Rahmen, Antrieb sowie weitere Grundkomponenten teilen. Im Gegenzug könnte dann auch HeroMoto einige der von Ducati entwickelten Komponenten in seinen Bikes verbauen.

KTM lässt seine kleinen Duke-Modelle in Indien bauen. Kooperationen mit indischen und asiatischen Partnern sind in der Zweiradbranche nichts Neues. KTM fertigt zusammen mit Bajaj in Indien beispielsweise die Duke 125, 200, 250 und 390 sowie die RC 390. Bajaj nutzt die KTM-Technik für die Baureihen Pulsar und Dominar. BMW lässt in Indien bei TVS die G 310er-Modelle bauen. TVS nutzt im Gegenzug die BMW-Technik für den Mini-Sportler Apache RR310. Triumph hat bereits mit Bajaj eine Absichtserklärung unterzeichnet um den Bau kleinerer Modelle in Indien prüfen zu lassen.