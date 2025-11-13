Markenverzeichnis öffnen
Motorräder

KTM ruft Duke-Modelle Baujahr 2024 zurück: mögliche Unregelmäßigkeit am Tankdeckel

KTM ruft Duke-Modelle Baujahr 2024 zurück
125er, 390er, 990er und Husqvarnas betroffen

KTM und Husqvarna rufen weltweit 2024er-Duke-, Svartpilen- und Vitpilen-Modelle zurück, um den Tankdeckeldichtungsring präventiv auszutauschen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 13.11.2025
Als Favorit speichern
KTM Duke 2024 Rückruf
Foto: KTM

KTM initiierte einen weltweiten Rückruf für die 2024er-Modelle der 125er, 250er, 390er und 990er Duke-Modelle. Betroffen sind alle Märkte.

Unregelmäßigkeit im Kraftstofftankverschluss

Der Grund für den Rückruf ist eine mögliche Unregelmäßigkeit im Kraftstofftankverschluss. Einige der betroffenen Motorräder könnten aufgrund von Materialabweichungen kleinere Risse im Dichtungsring des Tankdeckels entwickeln, was im schlimmsten Fall zu Kraftstofflecks führen könnte.

KTM fordert alle Besitzer der betroffenen Modelle auf, ihre Motorräder zu autorisierten KTM-Händlern zu bringen, damit der Tankdeckeldichtungsring präventiv ausgetauscht werden kann. Die Durchführung des Austauschs erfolgt kostenlos und ausschließlich durch autorisierte KTM-Händler.

Kunden werden per Post benachrichtigt

Die Kunden, deren Fahrzeuge bereits ausgeliefert wurden, werden per Post benachrichtigt und gebeten, umgehend einen Termin bei einem KTM-Händler zu vereinbaren. Eine Überprüfung, ob das eigene Motorrad vom Rückruf betroffen ist, kann auch über den "Service"-Bereich auf der offiziellen KTM-Website erfolgen.

Husqvarna ruft 2024er Svartpilen- und Vitpilen-Modelle zurück

Auch Husqvarna, eine Marke des gleichen Konzerns, startete einen Rückruf für die 2024er-Modelle von Svartpilen und Vitpilen 125, 250 sowie 401 in allen Märkten.

Wie bei KTM betrifft der Rückruf mögliche Mängel im Bereich des Kraftstofftankdeckels. Auch hier wurde festgestellt, dass bei einigen Fahrzeugen der Dichtungsring des Tankdeckels nicht den Qualitätsstandards entspricht. In seltenen Fällen könnten durch Materialabweichungen kleine Risse entstehen, die zu einem Kraftstoffleck führen könnten.

Betroffene Kunden werden von Husqvarna direkt per Post informiert. Eine Überprüfung, ob das eigene Motorrad vom Rückruf betroffen ist, kann über den "Service"-Bereich auf der offiziellen Husqvarna-Website erfolgen.

Fazit

