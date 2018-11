Die Honda CBX mit Halbschalenverkleidung wurde 1981 an einen Honda-Händler in Lake County im US-Bundesstaat Illinois verschickt. Warum das Modell dann nicht verkauft und an einen Kunden ausgeliefert wurde ist, nicht bekannt. Die CBX blieb in der Kiste verpackt einfach 37 Jahre stehen und wurde jetzt wiederentdeckt.