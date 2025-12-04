Markenverzeichnis öffnen
Französische Ikone kehrt zurück: Peugeot 103 für 2026

Peugeot 103 (2026) für 50er- und 125er-Klasse
Französische Ikone kehrt elektrisch zurück

Der Peugeot 103 kehrt 2026 als Elektroroller zurück – mit Aluminiumrahmen, Monoschwinge und entnehmbarer Batterie.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.12.2025
Peugeot 103 (2026) für 50er- und 125er-Klasse
Foto: Peugeot Motocycles

Mit dem neuen Peugeot 103 bringt Peugeot Motocycles ein legendäres Zweirad zurück auf die Straße – dieses Mal als vollelektrischer Scooter. Das Modell greift Design und Namen des Peugeot 103 von 1971 auf, der seinerzeit als Hauptkonkurrent des Piaggio Ciao galt.

Projekt SPx mündet in Peugeot 103

Bereits 2024 hatte Peugeot Motocycles mit dem Projekt SPx einen konkreten Ausblick auf die elektrische Zukunft gegeben. Das Konzeptfahrzeug, ein sportlich gestalteter 125er-E-Scooter, zeigte zentrale Designelemente und technische Ansätze, die in Serienform im Peugeot 103 umgesetzt wurden. Dazu zählen der Aluminium-Monocoque-Rahmen, die einseitige Hinterradschwinge und das klar strukturierte TFT-Cockpit.

Aluminiumrahmen und Monoschwinge

Der neue Peugeot 103 basiert auf einem Monocoque-Aluminiumrahmen, der leicht und steif ist. In der 125er-Version wiegt der Roller nur 103 Kilogramm. Ein markantes Merkmal ist die einseitige Hinterradschwinge. Sie verringert die ungefederten Massen und betont die klare Linienführung.

Für das Fahrwerk nutzt Peugeot eine Kayaba-Telegabel mit 37 mm Durchmesser vorn und hinten ein Federbein mit Umlenkung. Diese Kombination soll für eine progressive Federung und hohen Komfort sorgen, selbst auf unebenen Strecken.

Zwei Leistungsstufen und entnehmbare Batterien

Der Peugeot 103 kommt in zwei Varianten:

  • 50er-Version: mit einer 1,6 kWh-Batterie, die bis zu 45 Kilometer Reichweite bietet.
  • 125er-Version: mit einer 2,2 kWh-Batterie, die bis zu 65 Kilometer schafft.

Beide Batterien lassen sich leicht entnehmen und laden – ein Vorteil für Stadtbewohner und alle, die nicht ohne Weiteres einen Zugang zu einer Ladesäule haben.

TFT-Display und Zubehör-Pakete

Ein 5-Zoll-TFT-Display zeigt alle wichtigen Fahrinformationen an. Ob der Peugeot 103 konnektivitätsfähig sein wird, kommunizierte der Hersteller bislang nicht.

Zubehörpakete für Peugeot 103

Peugeot bietet zwei Zubehörpakete an, die den Einsatzbereich des 103 erweitern:

  • Pack Protect: mit Windschild, Beinschutzdecke und seitlichen Trittbrettern – ideal für den wettergeschützten Ganzjahreseinsatz.
  • Pack Comfort: mit Quad-Lock-Smartphonehalter, Givi-Halbsoftkoffer, Premiumsitzbank und Sitzabdeckung, um Komfort und Stauraum im Alltag zu erhöhen.

Produktion, Nachhaltigkeit und Marktstart

Peugeot setzt beim 103 auf Nachhaltigkeit: Produziert wird in Frankreich, so sollen Transportwege verkürzt werden. Zudem kommen recycelte Materialien zum Einsatz und insgesamt weniger Bauteile

Der Marktstart ist für die zweite Jahreshälfte 2026 geplant. Preise sind bislang nicht bekannt.

Technische Daten Peugeot 103 (2026)

  • Rahmen: Monocoque aus Aluminium
  • Gewicht: 103 kg (125er-Version)
  • Hinterradschwinge: einarmig
  • Vorderradfederung: Kayaba-Gabel, Ø 37 mm
  • Hinterradfederung: Federbein mit Umlenkung
  • Version für die 50er-Klasse: 50er-Äquivalent – 1,6 kWh Batterie, 45 km Reichweite
  • Version für die 125er-Klasse: 2,2 kWh Batterie, 65 km Reichweite
  • Batterien: entnehmbar, aufladbar außerhalb des Fahrzeugs
  • Display: 5-Zoll-TFT
  • Zubehör: Pack Protect (Wetterschutz), Pack Comfort (Komfort & Stauraum)
  • Produktion: Frankreich
  • Marktstart: zweite Jahreshälfte 2026
  • Preis: bislang nicht bekannt (Stand Dezember 2025)

Fazit

