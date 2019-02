Was eine echte Ikone ist, der werden Ehrungen zuhauf zu teil. Zu den unumstrittenen Ikonen unter den Zweirädern zählt ohne Zweifel die Vespa: Der Roller machte nach dem Zweiten Weltkriege erst die Italiener wieder mobil und trat danach seinen Siegeszug um die ganze Welt an. Die Vespa-Begeisterung ist nach mehr als 70 Jahren Marktpräsenz bis heute ungebrochen, ein Ende der Welle nicht in Sicht.