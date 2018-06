KTM tut genau das, was andere derzeit gerne lassen: Sie entwickeln im Sauseschritt in allen Bereichen und bereichern den Markt mit immer neuen Modellen. Sie sind on- wie offroad im Spitzen- und im Breitensport aktiv, gewinnen fast immer oder sind auf dem besten Weg ganz nach oben. Beispiele gefällig? Der Top-Test der KTM 790 Duke, dem neuen Stern am Mittelklasse-Himmel mit komplett neu entwickeltem Motor. Sehr leicht, ziemlich stark, voll ausgestattet und preislich ein echtes Angebot. Weiter geht es mit dem Vergleichstest des Einzylinder-Donnerbolzens KTM 690 Duke mit ihrer neuen Konzernschwester Husqvarna 701 Vitpilen. Beide made in Mattighofen, eine Technik, zwei Marken, zwei gänzlich unterschiedliche Ansätze. Danach folgt der große Vergleichstest der kleinen Sportler. Oranger Hecht im Karpfenteich: natürlich eine KTM, die RC 390, eine Schwester des Erfolgsmodells 390 Duke, mit dem die Österreicher praktisch seit ihrem Erscheinen 2013 den Markt dominieren. KTM 790 Duke (2018) im Top-Test

KTM im Motorsport Im Motorsport gilt dasselbe: Orange in jeder Startaufstellung. Und mit erstaunlichen Ergebnissen. Wenn man zu Beginn der zweiten KTM-MotoGP-Saison im Fahrerlager fragt, ob in abseh­barer Zeit ein Sieg in der Königsklasse für Orange möglich erscheint, schließt das zumindest niemand mehr aus. Warum? Weil KTM nicht zaudert und zögert, sondern mit vollem Einsatz spielt. Erst „Ready to Race“ – und dann ganz schnell „Ready to Win“. So wie in der Moto2 und Moto3, wo man sich in kurzer Zeit vom Rookie zu Titelträgern oder ­Titelkandidaten mauserte.

Das alles passierte innerhalb kürzester Zeit nach der Jahrtausendwende, nachdem die Österreicher den entscheidenden Schritt auf die Straße wagten. Im Gelände oder in den Motocross-Arenen sieht die Welt hingegen schon viel länger Orange. KTM ist hier Seriensieger, die Österreicher haben weltweit alles ­gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Wirklich alles. Über 280 Weltmeister­titel stehen zu Buche, 17 Dakar-Siege in Folge, drei Supercross-WM-Titel hintereinander. Und wer in den Endurowettbewerben starten will, wähnt sich in einem Marken-Cup. Gemeinsamer Marktanteil mit der Schwestermarke Husqvarna: rund 70 Prozent.

Plan 1992: "profitabel machen und verkaufen" Spätestens an dieser Stelle rückt er dann zwingend in den Vordergrund: Stefan Pierer oder „der Oanser“, wie sie ihn in der ständig wachsenden Dauerbaustelle in Mattighofen respektvoll nennen. Die Nummer eins ist – um im Bild zu bleiben – der Architekt. Derjenige, der den Überblick behält, immer die Marke und das Ziel im Auge. Pierer ist der Pulsschlag, er gibt Takt und Schlagzahl vor. Und wenn der Takt fehlt, fehlt auch der Rhythmus. Rückblick, 1992: KTM hatte gerade eine grandiose Pleite hingelegt. Damals übernahm der 1956 in Bruck an der Mur geborene Pierer den Nachlass, „um KTM zu restrukturieren, profitabel zu ­machen und dann wieder zu verkaufen“. Das war das ­Geschäftsmodell des Jungunternehmers und der von ihm gegründeten CROSS Industries ­Beteiligungsgesellschaft. So hatte er es vorher schon bei der Skischuh­firma Koflach gemacht, so wollte er es bei KTM machen – und verkaufte dann doch nicht. „Ich sah das Potenzial“, sagt Pierer rückblickend heute.

3.245 Mitarbeiter, 1,3 Milliarden Euro Umsatz Damals sah die KTM-Welt allerdings noch entschieden anders aus. Orange war Zukunftsmusik, den mutigen Schritt zum grellen Ton knobelten Pierer und sein späterer Freund, Dauer-Geschäftspartner und Designer Gerald Kiska aus. Die Premiere in Orange: die Werbekampagne für die erste Duke 1994. Und auch vom Status „Europas größter Motorradhersteller“ war man meilenweit entfernt. „Keine tausend Meter“, interpretierten Spötter das KTM-Kürzel damals, wenn es um die starken, aber auch grobschlächtigen LC4-Enduros aus Mattighofen ging, den ersten rustikalen Viertakt-Versuch. An eine derart umfangreiche Straßen-Modellpalette wie heute – mit fünf Motorenbaureihen vom feurigen 690er-Single über den brandneuen 790er-Twin und die beiden V2-Modellreihen sowie die 390er und die 125er – hat damals nicht einmal Pierer, der Visionär, gedacht. An einen Konzern mit 3.245 Mitarbeitern (Geschäftsbericht 2017), einen Jahresumsatz von rund 1,3 Milliarden Euro und einen Platz auf der „Forbes“-Liste der reichsten Österreicher sicher auch nicht. Pierer wird auf 1,2 Milliarden Dollar (Platz acht) taxiert, was angesichts des verwobenen Firmengeflechts nicht ganz einfach scheint. Zum Vergleich: Der reichste Österreicher, der Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz, ist rund 23 Milliarden schwer. Da bleibt also noch Luft nach oben.

Ziel: 400.000 verkaufte KTM und Husqvarna Doch Stefan Pierer wäre nicht Stefan Pierer, würde er nicht mit Hochdruck daran arbeiten, seine Position zu verbessern. Nicht nur mit immer neuen Modellen, immer neuen sportlichen Erfolgen, neuen Marken (Husqvarna), sondern auch mit einer zunehmenden Ausrichtung auf die sich entwickelnden Märkte in Südostasien, China und Lateinamerika. Nach der missglückten ­Kooperation mit Polaris in den Jahren 2003 bis 2006 und einer ernsthaften Krise 2009 entwickelt sich die Beteiligung des indischen Zweiradproduzenten Bajaj (hält 47,99 Prozent der KTM-Aktien) nach den üblichen Anlaufschwierigkeiten sehr positiv. Dasselbe gilt erstaunlicherweise auch für den Fortbestand der Marke Husqvarna, die Pierer 2013 von BMW übernahm. Bislang gelang es, technisch identische Motorräder unter zwei verschiedenen Markennamen unters offroad-begeisterte Publikum zu bringen. Die Nagelprobe steht allerdings noch bevor. Es ist die Frage, ob die Husqvarna-Erfolgsstory nun mit der optisch eigenständigen, aber technisch ebenfalls deckungsgleichen Straßen-Modellpalette auch gelingt. Wenn ja, dann könnte Realität werden, wovon Pierer derzeit noch träumt: 400.000 verkaufte KTMs und Husqvarnas stellt er, gewohnt unbescheiden, für 2022 in Aussicht. Zum Vergleich: 2017 verkauften die Österreicher 238.334 Motorräder. Angesichts des neuesten Projekts, dem Joint Venture mit den Chinesen von CFMoto, scheint das auch mit Blick auf die Erfolge der Vergangenheit zwar kühn, aber nicht unmöglich.

Noch ein bescheidenes Ziel: MotoGP gewinnen Und da ist noch etwas, was sich Pierer fest vorgenommen hat: den Gewinn der MotoGP, der letzten Motorsport-Bastion, die noch nicht fest in KTM-Hand ist. Dann, so hört man heraus, wäre einer, der vor 26 Jahren nur restrukturieren und wieder verkaufen wollte, mit KTM endgültig im Motorrad-Olymp angekommen. „Na ja“, so sagen viele, die Pierer näher kennen, „zumindest für einen Augenblick.“

Joint Venture mit CFMoto aus China Man wolle gemeinsam entwickeln und produzieren, um den globalen Wachstumskurs weiterzuverfolgen – so die offizielle Sprachregelung zur künftigen intensiven Zusammenarbeit zwischen Österreich und China, die sich in einem Joint Venture mit dem sperrigen Namen CFMoto-KTMR2R manifestiert. Der Anhang „R2R“ wurde nur notwendig, weil sich ein pfiffiger Spekulant die Rechte am ­Namen KTM in der Volksrepublik frühzeitig ­gesichert hatte und mehrere Millionen Dollar dafür verlangte.

Motor aus Österreich, Design aus Italien, gebaut zukünftig in China – die V.02 NK Concept. Jetzt also CFMoto-KTMR2R: Die Reihenfolge der Namensnennung spiegelt auch die Besitzverhältnisse wieder, denn die Chinesen halten 51 Prozent, KTM die verbleibenden 49 Prozent. Bislang entstanden in Hangzhou, dem CFMoto-Standort rund 200 Kilometer südwestlich von Schanghai, aus bei Bajaj in Indien produzierten Teilen 200er- und 390er-Duke für den chinesischen Markt. In Zukunft jedoch sollen dort nicht nur die kleinen Einzylinder, sondern auch die Mittelklasse-Modelle mit dem brandneuen 790er-Reihenzweizylinder entstehen. Und zwar nicht in bekannter CKD (Completly Knocked Down)-Manier, bei der die in Teilen angelieferten Motorräder lediglich montiert werden, sondern komplett. Damit wird Hangzhou neben Pune in Indien (Bajaj) und Mattig­hofen zum dritten vollwertigen Produktionsstandort für KTM. Um darauf vorbereitet zu sein, erfolgte im März 2018 der erste Spatenstich für eine neue Fabrik mit einer Kapazität von 50.000 Motorrädern direkt gegenüber der existierenden Fabrik in Hangzhou. 2020 soll hier die Produktion der neuen Mittelklasse – und zwar aller Varianten von der Duke bis zur Adventure – für den weltweiten Markt anlaufen.

China-Bike auf Basis des 990er-V2 Doch die Chinesen wollen noch mehr. Ein eigenes Motorrad entwickeln nämlich, und zwar auf Basis des 990er-KTM-V2, der bis 2013 die KTM-Adventure-Baureihe befeuerte, bevor er von dem größeren und stärkeren 1190er-Zweizylinder ersetzt wurde. Der in seiner letzten Ausbaustufe im Jahr 2012 rund 115 PS starke Motor soll eine ganze Modellfamilie antreiben, deren erste Vertreterin wie schon bei KTM üblich die Naked Bike-Variante sein wird. V.02 NK lautet die Modellbezeichnung des Prototyps, den CFMoto-Besitzer Lai Guogui bereits im Dezember vergangenen Jahres präsentierte. „Wir wollen zeigen, dass ­CFMoto in der Lage ist, die Bedürfnisse seiner Kunden auch in den größeren Hubraumklassen zu bedienen“, so Lai.

Gemeinsame Sache: KTM-Chef Pierer und CFMoto-Eigner Lai Guogui unterzeichnen die Joint-Venture-Verträge. Was die Details und den Designer angeht, so hielt sich Lai bedeckt. Allerdings weist die außergewöhnliche Anordnung der Kühler unter der Sitzbank eindeutig nach Italien, wo die Benelli Tornado 2003 mit ebendiesem ungewöhnlichen Arrangement debütierte. Und tatsächlich: Auf Nachfrage bestätigt der frühere Benelli-Chef und ehemalige Bimota-Chefingenieur Pierluigi Marconi, Schöpfer der CFMoto V.02 NK zu sein. Marconi gründete im Jahr 2017 sein eigenes ­Design-Studio in Cesena nicht weit von ­Rimini. „Ja, es ist wahr, wir haben das Concept- Bike für CFMoto gemacht“, erklärt Marconi. „Doch mein Vertrag verbietet mir, weitere Details unserer Zusammenarbeit zu verraten. Nur so viel kann ich sagen: CFMoto ist der beste und am besten funktionierende Partner, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe.“ Basierend auf dem Joint Venture mit KTM ist CFMoto damit auf dem Weg in für einen chinesischen Hersteller unbekannte Leistungs- und Hubraumklassen. Gleichzeitig erlaubt dies dem österreichischen Partner KTM, zusätzliche Kapazitäten in Mattighofen durch die Auslagerung der Produktion der neuen 790er-Mittelklasse und anderer zukünftiger Modelle nach Hangzhou zu schaffen. Viel wichtiger jedoch dürften die geringeren Kosten in China sein, die es KTM ­ermöglichen, die 790er-Duke und ihre zukünftigen Schwestern weltweit zu einem absolut konkurrenzfähigen Preis anzubieten. Das ist besonders wichtig in einem Segment, in dem derzeit weltweit rund 130.000 Einheiten im Jahr abgesetzt werden – und in dem Yamaha mit seinen preisgünstigen Zwei- und Dreizylindern im Augenblick den Maßstab setzt.

