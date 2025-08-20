BMW lässt die R 1300 GS daheim: R 12 G/S fährt GS Trophy 2026

Alle 2 Jahre können sich Offroader wie du und ich für die GS Trophy qualifizieren. Ist das geschafft, stellt BMW eine GS und den technischen Support. "Hier hast du eine GS, das Ziel ist XY, los geht’s." Seit 2008 stellten sich die Fahrerinnen und Fahrer der Herausforderung immer auf der aktuellsten GS-Generation. 2026 ändert BMW die Spielregeln und löst die R 1300 GS ab – mit der neuen R 12 G/S.

R 12 G/S löst R 1300 GS bei GS-Trophy ab Seit 2008 veranstaltet BMW die GS Trophy. Ein Offroad-Wettbewerb für im Grunde jedermann. Zunächst auf den damaligen F 800 GS gefahren, ab 2012 dann auf der R 1200 GS LC und ihren Nachfolgerinnen R 1250 GS sowie R 1300 GS. Doch BMW will die neue R 12 G/S mit dem "alten" 1.170er-Boxer als echte Enduro verstanden wissen. Und nicht als hippes Mopped, wie es die Urban G/S auf Basis der R nineT war und die leider nichts vertrug außer leichten Schotter, trotz des "G/S" im Namen.

Große Räder mit 21 und 18 Zoll sowie lange Federwege mit 200 und 210 Millimeter unterstreichen den Geländeanspruch der neuen R 12 G/S dick. Und die gut 20 Kilo weniger Gewicht der G/S im Vergleich zur R 1300 GS dürfte bei den zumeist heftigen Prüfungen der GS Trophy helfen. Niemand dürfte bei diesem Einsatz die gut 40 PS mehr Leistung der R 1300 GS vermissen, die 2024 zum Einsatz kam.

Was ist die BMW GS Trophy? Die International GS Trophy ist ein alle zwei Jahre stattfindender internationaler Offroad-Wettbewerb von BMW Motorrad, der den "Spirit of GS" feiert. Abenteuer, Fahrkönnen und Teamgeist stehen im Vordergrund. Die erste GS Trophy fand 2008 in Tunesien statt und hat sich seitdem zu einem festen Bestandteil der BMW-Motorrad-Community entwickelt.