Motorrad-Bestand in Deutschland (2017)

Den Gesamtbestand an zugelassenen Kraftfahrzeugen in Deutschland beziffert das KBA auf rund 56,46 Millionen Fahrzeuge, dazu kommen noch rund 7,25 Millionen Anhänger.

Der Motorrad-Bestand in Deutschland wächst weiter. Wie aus aktuellen Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamts hervorgeht, waren zum 1. Januar 2018 insgesamt 4.372.978 Motorräder in Deutschland zugelassen - 1,4 Prozent mehr als noch 2017. Vom Gesamtbestand entfallen knapp 582.000 Krafträder (13,3 %) auf weibliche Halter, 2.058 werden verschiedenen Behörden, Hilfsorganisationen und öffentlichen Einrichtungen zugerechnet.

Honda hat mehr Bikes im Markt als alle anderen Hersteller.

Honda dominiert den Bestand

Tiefergehende Zahlen zum deutschen Motorradmarkt zum Stichtag 1. Januar 2018 wird das KBA erst im August liefern. Die Zahlen zum Stichtag 1. Januar 2017 sind dagegen verfügbar. Demnach hat kein Hersteller mehr Motorräder in Deutschland mit Kennzeichen am Start als Honda. Die Japaner werden mit einem Bestand von 691.296 Motorrädern gelistet. Rang zwei geht an Yamaha mit 567.685 Bikes unter Kennzeichen. Dritte Kraft in Deutschland ist BMW: 538.029 BMW-Motorräder trugen zum Stichtag ein Kennzeichen. Rang vier geht an Suzuki mit 515.361 zugelassenen Bikes. Es folgen Kawasaki (354.396), Piaggio (350.513), Harley-Davidson (209.611), KTM (117.714) und MZ (86.919). Komplettiert werden die Top 10 durch Ducati, die mit 79.794 Bestands-Bikes noch hinter MZ liegen.

