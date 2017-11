Sie kamen durchs Bürofenster. Laut Polizei Ingolstadt geschah der Einbruch in der Nacht von Sonntag auf Montag, 13. November. Diebe hebelten ein Fenster der Geschäftsräume von „Iwan Bikes“ (Indian, Zero, Energica) in Pfaffenhofen (Bayern) auf, stiegen ein, und schoben anschließend eine gelbe Zero S und eine schwarze Zero FXS durch die von innen aufgehebelte Ladentür nach draußen, vermutlich in einen Transporter.

Was den Händler Bernhard Peintner rätseln lässt: „Warum haben sie ausgerechnet die beiden E-Motorräder mitgenommen, etliche hochwertige Indians aber stehen gelassen?“

Entweder, sie wussten nicht was sie taten, oder „Zeros sind so beliebt, dass sie schon geklaut werden“, meint der Händler. Ebenfalls verschwunden sind zwei Indian-Klapphelme, zwei Damen-Lederjacken und Wechselgeld aus der Kasse. Glück für den Händler: Der Sachschaden am Gebäude ist gering. Peintner: „In der Hinsicht waren es auf jeden Fall Profis.“ Hinweise an die Kriminalpolizei Ingolstadt unter Telefon 0841/9343-0.