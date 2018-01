Von 2015 auf 2016 sind die Neuzulassungen in Deutschlang kräftig gewachsen (+ 14,88 Prozent). Ein Jahr später gab der Markt für neue Motorräder das Plus fast vollständig wieder ab (- 14,31 Prozent). In absoluten Zahlen heißt das: Im Jahr 2015 wurden 101.714 Motorräder in Deutschland neu zugelassen, 2016 waren es 116.850 Fahrzeuge und 2017 meldet das KBA 100.128 neu zugelassene Motorräder.

Die auffälligste Abweichung zum Vorjahr gab es gegen Ende des Jahres: Im Dezember 2016 wurden 9.246 Motorräder neu zugelassen, im Dezember 2017 waren es gerade mal 1.911 Exemplare. Grund: Die Euro 4-Norm, die ab 1. Januar 2017 für neue Motorradmodelle in Kraft trat und viele Händler und Hersteller zu Tageszulassungen bewegte. Zum Vergleich: Im Dezember 2015 wurden 2.451 Motorräder neu zugelassen.

Es ist aber nicht nur der neuen EU-Norm zu verdanken, dass 2016 ein zulassungsstarkes Jahr war: Im April 2016 wurden beispielsweise 18.249 Motorräder neu zugelassen, im April 2017 waren es hingegen nur 13.574.