In Deutschland werden seit Jahren mehr Krafträder an- als abgemeldet. Die Folge: Der Bestand wächst. 2017 waren laut Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) 4.314.493 Krafträder zugelassen – über eine halbe Million mehr als noch 2010. Den Löwenanteil von rund 77 Prozent stellen dabei die Motorräder und Motorroller, knapp jede fünfte Zulassung ist ein Leichtkraftrad oder -roller. Drei- und vierrädrige Krafträder spielen eine untergeordnete Rolle.

Motorräder werden insgesamt immer besser – dieser Ansicht sind aktuell 56 Prozent der Motorradfahrer, 2014 hatten nur 48 Prozent der Aussage zugestimmt. Die Qualität der Bikes stimmt also, und auch die Zufriedenheitswerte mit dem eigenen

Motorrad fallen enorm hoch aus.

Für viele Biker gibt es daher keinen Grund, sich frühzeitig nach Ersatz umzuschauen – die Mehrheit will die aktuelle Maschine länger fahren als das vorherige Motorrad. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in der Bestandsstatistikdes KBA wider, denn die Kraftradflotte in Deutschland wird nicht nur immer größer, sondern auch immer älter. Lag ihr Durchschnittsalter 2005 im Schnitt noch bei elf Jahren, so waren es am 1. Januar 2017 bereits 17 Jahre.

Die steigende Qualität der Maschinen ist hierfür jedoch nicht der einzige Grund: Die jährliche Kilometerzahl, die ein Motorradfahrer im Schnitt zurücklegt, ist in den letzten Jahren deutlich gesunken – seit 2005 um fast 900 Kilometer pro Jahr. Durch die Kombination aus verbesserter Produktqualität und geringerer Laufeistung sind Motorräder länger in gutem Zustand. Und es ist daher wohl eher nicht zu erwarten, dass sich die Anschaffungsintervalle in naher Zukunft wieder merklich verkürzen.