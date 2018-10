Chinesen kaufen Moto Morini

Moto Morini bleibt in Italien

Der Wert der Transaktion wird in italienischen Medien mit 10 Millionen Euro angegeben. In einem ersten Statement verkünden die Chinesen Expansionspläne, die auf den bestehenden sowie neuen Modellen in verschiedenen Hubraumklassen aufbauen sollen. Der Standort Italien soll erhalten bleiben. Personalmaßnahmen seien keine geplant.

Gerade erst hatte es Moto Morini geschafft seine aktuellen Modelle Corsaro ZZ, Corsaro ZT, der Milano und Scrambler an die Euro4-Abgasvorschriften anzupassen.

Zhongneng aus Shanghai baut bislang Roller und kleine Motorräder.