Reiselust mit dem Motorrad In diesen Regionen sind MotorradfahrerInnen besonders reiselustig

Die DoGet-App präsentiert den Nutzern täglich frische Tipps zur Freizeitgestaltung in Form von virtuellen Spielkarten. Basierend auf den Antworten von tausenden Nutzern haben die Macher der App jene Regionen ermittelt, in denen die User zu Aktivitäten rund ums Reisen mit dem Motorrad besonders häufig "JA" sagten.

Top 10 der Reiseziele/-Aktivitäten

In der folgenden Topliste wird die jeweils beliebteste Motorradreiseaktivität genannt. In Paderborn zum Beispiel verreisen die Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer besonders gerne. Die Tour von der "Ostsee nach Niederbayern" steht dabei besonders hoch im Kurs. Nutzer aus Dresden träumen von Touren Richtung Polen, während es die Wiener offensichtlich im Frühjahr 2023 stark Richtung Slowenien zieht.

MotorradfahrerInnen dieser Regionen verreisen besonders gerne mit dem Motorrad – und verraten uns, wohin:

Paderborn. Top Aktivität: Von der Ostsee nach Niederbayern fahren. Dresden. Top Aktivität: Auf einer Motorradtour durch Polen die Ostsee erleben. Wien. Top Aktivität: Mit dem Motorrad durch Slowenien cruisen. Bottrop. Top Aktivität: In den Westalpen spektakuläre Straßen und Wege erkunden. Frankfurt. Top Aktivität: Mit dem Motorrad um den Nationalpark Kellerwald-Edersee cruisen/Mit dem Motorrad rund um Kassel fahren. Bad Ischl, Salzkammergut. Top Aktivität: Die Friaul mit dem Motorrad erkunden. München. Top Aktivität: Einmal eine Motorradreise nach Wales unternehmen. Krems. Top Aktivität: Eine Motorradtour rund um Skandinavien erleben. Graz. Top Aktivität: Auf dem Balkan befestigte Straßen verlassen und die Landschaft genießen. Kaiserslautern. Top Aktivität: Motorradtour durch die Schweiz und in die Altstadt Basel.

Wer hat die 10 Top-Regionen gewählt?

In diesem Artikel geht es um die Top 10 Regionen, in welchen die User der DoGet-App besonders gerne mit dem Motorrad verreisen. Die vorgestellten Regionen sind nur eine kleine Auswahl und wurden aufgrund des höchsten Verhältnisses von "JA" zu "NEIN"-Antworten bei Aktivitäten rund ums Reisen mit dem Motorrad ausgewählt. DoGet veröffentlicht regelmäßig Top-Listen zu verschiedenen Themenbereichen, basierend auf den Antworten der Nutzer.

Mehr gemeinsame Motorradausfahrten

Einerseits steigt mit der App die Chance auf mehr gemeinsame Motorradausfahrten. Auf der anderen Seite lernt man durch die App Freunde noch besser kennen. Welche der täglichen Vorschläge gefallen sowohl mir als auch meinen Freunden in der App? Die Ergebnisse können überraschend sein.