Motorrad-Reisemagazin RIDE No. 05 Themenschwerpunkt Schweiz

Speziell in der Schweiz führen Motorradtouren in Kombination mit der Fülle zusätzlicher Aktivitätsmöglichkeiten zu intensiven Erlebnissen. "Teuer" sind andere Länder auch, und die Speedlimits reduzieren unsere Fahrfreude auf den grandiosen Bergstraßen so gut wie nie. Das Alpenland mag geografisch klein sein, doch was Kultur und Infrastruktur angeht, überrascht es mit einzigartiger Vielfalt. Die viersprachige Nation pulsiert zwischen Kunst, Käse und Kantonspolitik, zwischen Gastfreundschaft und Größenwahn, sie muss gleichzeitig Idylle und Industrienation sein. Eine Herausforderung, nicht nur für die Schweizer selbst, sondern auch für RIDE, denn bereits die Reize der "deutschsprachigen" Schweiz sind so üppig, dass jeglicher Dokumentationsversuch einer Priorisierung unterliegen muss. Wir konzentrieren uns daher in RIDE No. 5 auf die zentralere Schweiz, stellen hier fünf faszinierende Touren vor, wagen intensive Einblicke in Touristik, Kultur und Skurrilitäten, entführen unsere Leser in Brockenhäuser, zum Mittelpunkt des Alpenlandes oder auf zehn ausgewählte Pass-Straßen. In einer zukünftigen Ausgabe rücken dann die "Außenbezirke" wie Graubünden, Tessin, Wallis oder Jura in den Fokus.

Damit eure Freude an RIDE nicht nachlässt, möchten wir euch in die stetige Verbesserung unseres Reisemagazins einbeziehen und eure Teilnahme an der Leserbefragung (Seite 114) mit attraktiven Preisen belohnen.

Und last but not least moderieren die RIDE-Macher Markus und Thorsten jetzt regelmäßig einen Podcast. Auch das ist Herzenssache! Genau wie die Überzeugung, dass wir nach der Corona-Krise, die zur Zeit die (Reise)Welt auf den Kopf stellt, erst Recht Lust auf das Unterwegssein entwickeln. Freut euch mit uns darauf, wieder richtig loslegen zu können und bleibt gesund!

