Diese Route widmet sich den entlegenen Nordvogesen. Sie ist eine prima Einstimmung auf das was weiter im Süden wartet, bietet eine hübsche Sammlung an Highlights und ist auch an belebten Tagen deutlich weniger frequentiert als die Zentral-Vogesen. Perfekt für alle, die gerne abseits des großen Rummels Neuland entdecken wollen.