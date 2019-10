Marlon Brandos Vespa wird versteigert 2.000 bis 3.000 Pfund Verkaufspreis erwartet

Elliott Kastner heißt der Filmproduzent, der der Besitzer dieser weißen Vespa war. Wie gewöhnlich sind die Filmtitel bekannter als der Produzent, deshalb hier einige Werke, für die er (mit-) verantwortlich ist: Where Eagles Dare (Agenten sterben einsam), die Filmreihe „The Blob“, Missouri Breaks (Duell am Missouri) sowie Angel Heart. Viel wichtiger, weil prominenter: Marlon Brando ist mit der Vespa regelmäßig unterwegs gewesen, wenn er in Elliott Kastners Landhaus in Großbritannien zu Gast war.

Marlon Brando auf Vespa illegal unterwegs

Kastner kaufte die Vespa während eines Drehs in Rom und ließ sie danach nach Großbritannien verschiffen. Weil das Fahrzeug in Großbritannien nicht angemeldet wurde, trägt sie noch das alte „Roma“-Nummernschild. Somit war „Mafioso-Pate“ Marlon Brando damit illegal unterwegs. Er fragte Kastner vor seinem Vespa-Ausflug lediglich, ob das Fahrzeug gewartet und einsatzbereit sei.

H&H Classics Limited Das Nummernschild verweist auf die einzige Stadt, in der die Vespa angemeldet war - Rom.

Der Roller wird am 2. November 2019 im H&H Classics Limited im National Motorcycle Museum versteigert und befindet sich in einem unrestaurierten Zustand und wurde die letzten zehn Jahre nicht mehr bewegt. Die Rahmennummer lautet VNL3T9222, die Motornummer 950, der Hubraum beträgt 125 cm³.

Wer Interesse hat, kann unter handh.co.uk online mitbieten. Da die Vespa kein Bond-Fahrzeug oder Batmobil war, wird nicht mit einem fünfstelligen Verkaufspreis gerechnet, sondern mit einer Summe zwischen 2.000 und 3.000 Pfund.