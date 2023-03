MBP SC 300 Maxi Scooter Arbeitstier für die Stadt

MBP ist ein Premium-Ableger der chinesischen Marke Keeway. Keeway wiederum gehört zum großen chinesischen Qianjiang-Konzern, zu dem seit 2005 Benelli gehört. Zurück zu MBP: Unter diesem Label rollt der Maxi Scooter SC 300 nach Europa. Und zwar mit einem flüssigkeitsgekühlten 278-Kubik-Einzylinder, der 25 PS bei 7.500/min und 24,5 Nm bei 6.750/min bereitstellt. Die Höchstgeschwindigkeit wird mit 122 km/h angegeben.

LED-Lichter, TFT-Cockpit, Konnektivität

Der MBP SC 300 kommt mit kantiger Verkleidung und großem Mitteltunnel, welcher typisch für moderne Roller ist, die sportlich wirken sollen. Ausgestattet ist er mit LED-Leuchten rundum, im Cockpit prangt ein 5-Zoll-TFT-Cockpit. Natürlich lässt sich der Roller per App mit dem Smartphone verbinden, worüber Echtzeitdaten über Standort, Fahrt und Statistiken ausgespielt werden können. Gestartet und ent- und verriegelt wird schlüssellos. Ob dafür eine Chipkarte benötigt wird, oder die Erkennung über die App läuft, ist nicht bekannt.

FahrerIn und BeifahrerIn nehmen auf einem üppigen Sitzpolster Platz, großzügige Haltegriffe sind für den Soziusplatz ebenfalls vorhanden. Ein Gepäckträger scheint nachrüstbar, ist wohl nicht serienmäßig.

Fahrwerk, Bremsen, Maße

Die Teleskopgabel stellt vorn 90 mm Federweg bereit, während es hinten Doppelstoßdämpfer mit 5-stufig einstellbarer Vorspannung und 65 mm Federweg sind. Der MBP SC 300 rollt auf 13-Zoll-Rädern – vorn bereift mit 110/70-, hinten mit 130/70-Reifen. Gebremst wird vorn wie hinten mit ABS und per Scheibe in Kombination mit J. Juan-Bremssättel – vorn mit einer 240er-Scheibe, hinten mit einer 220er-Disc.

Für die Sitzhöhe gibt der Hersteller 795 mm an, die Bodenfreiheit soll 125 mm betragen, das Trockengewicht bei 151 kg liegen. In den Tank passen 11,5 Liter Kraftstoff. Über 1.400 mm streckt sich der Radstand und insgesamt kommt der MBP SC 300 auf eine Länge von 1.940 mm. Die Zuladung beläuft sich auf 160 kg.

"MBP" soll für Moto Bologna Passione stehen

"MBP" steht für Moto Bologna Passione. Das allein war uns Ende 2022 einen Artikel wert. Denn "Moto Bologna Passione" wirkt arg konstruiert. Ursprünglich, oder künftig – je, nach Rechtslage – sollte oder könnte "MBP" für Morbidelli und Benelli aus Pesaro stehen. Dazu mehr im Artikel „Morbidelli-Comeback mit MBP?"

Der MBP SC 300 kommt nach Europa – so viel verrät der Hersteller bereits auf seiner Homepage. Ob er nach Deutschland kommt, ist noch nicht bekannt. Der Sportroller wird in Rot, Grau und Champagner angeboten. Ein Preis soll bald bekannt gegeben werden und der Marktstart noch im ersten Halbjahr 2023 anlaufen.

Fazit

Den MBP SC 300 ordnen wir der Mittelklasse der großen Roller (mehr als 125 Kubik) zu. Die Mittelklasse definieren wir folgendermaßen: Roller bis 300 Kubik und mit rund 20 bis 30 PS Leistung sowie einer Preisspanne zwischen rund 4.500 und 6.500 Euro. Der MBP SC 300 platziert sich leistungsmäßig in der Mitte. Wenn er sich preislich nach unten orientiert, könnte er für den wachsenden Rollermarkt in Deutschland sehr interessant werden. Wobei wir auch bei diesem Exemplar nicht müde werden, zu betonen, dass ein Roller mit durchgehendem Fußraum zwar nicht so sportlich aussieht, wie einer mit großem Mitteltunnel, jedoch an Praktikabilität schier nicht zu überbieten ist.