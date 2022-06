Neuer Piaggio MP3 530 und MP3 400 Mit Abstandsradar und Spurhalteassistent

Piaggio MP3 400 hpe und Piaggio MP3 400 hpe Sport sind mit dem 399 cm³ Motor ausgestattet, der 35,4 PS leistet, während der Piaggio MP3 530 hpe Exclusive mit über 44 PS der leistungsstärkste seiner Klasse ist. Im Vergleich zum bisherigen 500 hpe-Motor liefert das neue Aggregat ein höheres Drehmoment.

Die Piaggio MP3 sind ab Juni 2022 weltweit die ersten Roller, die mit dem ARAS (Advanced Rider Assistance System) ausgestattet sind, also mit Radar-Technologie anrollen. Dazu bietet der MP3 ein 7-Zoll-TFT-Farbdisplay, Keyless-Startsystem sowie Konnektivität inklusive Navigationsfunktion. On top ist der MP3 530 hpe Exclusive mit einem Tempomat sowie mit praktischer Rückfahrfunktion und Rückfahrkamera ausgestattet.

Piaggio MP3 mit neuer Optik

Auch optisch heben sich die neuen Modelle von ihren Vorgängern ab: Die neu geformte Frontverkleidung fällt üppiger aus und wurde aerodynamisch optimiert, was sich in Sachen Fahrdynamik bemerkbar machen soll. Außerdem integriert sie die neue, horizontale Scheinwerfergruppe, die komplett auf LED-Technik setzt. Letzteres gilt auch fürs neue Rücklicht. Zurück an die Front: Dort ist noch ein neuer Lufteinlass mit Wabengitter zu sehen. Die Heckpartie wiederum zeigt sich jetzt deutlich schlanker und aufgeräumter. Dazu trägt auch die neue Positionierung des Nummernschildhalters über der Radabdeckung bei.

Zur Ausstattung der neuen Piaggio MP3-Roller gehören das 7-Zoll-TFT-Farbdisplay und Navigationssystem. Die Funktionen werden über die Griffarmaturen im Motorrad-Stil gesteuert. Beim MP3 530 hpe Exclusive kommt die Bedienung zur Einstellung der Motorkennfelder – Comfort, Eco und Sport – sowie des Tempomats hinzu. Im Rückwärtsgang zeigt das Display die Bilder der Rückfahrkamera an. Zudem versorgt das Cockpit den Fahrer mit vom Totwinkel-Assistent, Spurwechsel-Assistent. Natürlich kommen die MP3 auch mit schlüssellosem Startsystem.

Der neue Piaggio MP3 ist ab Juli 2022 verfügbar. Er kann vom 8. bis zum 30. Juni 2022 online vorbestellt werden. Bei der Bestellung können Kunden das gewünschte Modell, die Farbe sowie den Vertragshändler auswählen, über den Ihr Fahrzeug ausgeliefert werden soll. Unverbindliche Preisempfehlung inklusive 19 Prozent Mehrwertsteuer und Nebenkosten: Piaggio MP3 400 hpe für 10.799 Euro; Piaggio MP3 400 hpe Sport für 11.299 Euro; Piaggio MP3 530 hpe Exclusive für 13.299 Euro.

Fazit

Dreirad-Roller sind vor allem für Autofahrer interessant, da hierfür der Autoführerschein Klasse B ohne Erweiterung ausreichend ist. Aber auch für Roller- und Motoradfahrer, die besonderen Wert auf Sicherheit legen und zwei Räder an der Front bevorzugen. In Sachen Sicherheit setzt Piaggio mit der neuen Radar-Technologie jetzt noch eins drauf.