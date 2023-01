Piaggio MP3-Patent für neue Verkleidung Front soll in Kurven waagrecht bleiben

Ein Piaggio-Patent, das den Dreiradroller MP3 betrifft, zeigt eine neue Frontverkleidung, welche nicht – wie bisher – mit dem kippbaren Rahmen verbunden ist, sondern stattdessen am Parallelogramm über den Vorderrädern montiert ist. So befestigt, würde die Frontverkleidung waagrecht bleiben, wenn sich der Dreiradroller in die Kurve neigt. Bisher ist hierfür die Frontverkleidung mit äußerst großzügigen Radkästen ausgestattet, damit das kurveninnere Rad Platz nach oben hat.

Neue MP3-Verkleidung mit Aerodynamik-Vorteilen(?)

Die Lösung mit der waagrecht bleibenden Frontverkleidung könnte Aerodynamik-Vorteile bringen, denn die Frontverkleidung dürfte wahrscheinlich eine etwas schmalere Gestaltung erlauben, die das Fahrzeug für Fahrer und Fahrerinnen hinter der Verkleidung übersichtlicher machen dürfte. Und die verdrängte Luft könnte womöglich besser oberhalb des Piaggio MP3 abgeleitet werden. Was uns direkt zum Thema Windschutz bringt.

Die Piaggio Patent-Zeichnungen zum MP3 zeigen eine in der Waagrechten fixierte Frontverkleidung, die mit einem beweglichen Windschild kombiniert wird. So wäre der Windschutz in Schräglage gewährleistet. Möglicherweise hat die starre Frontpartie den Vorteil, dass ein breiterer Lichtkegel des horizontal bleibenden Scheinwerfers den Bereich vor dem Fahrzeug besser ausleuchtet.

Großes Staufach in der Frontverkleidung

Wie die Patent-Zeichnung der Seitenansicht zeigt, plant Piaggio an der möglichen neuen Front des MP3 ein Staufach mit Deckel ein. Und zwar eines, das einen Jethelm schlucken könnte, falls wir die kleine Schale auf der Zeichnung richtig interpretieren.

Fazit

Ob und wann der Piaggio MP3 mit einer solchen Frontverkleidung kommt, steht noch nicht fest. Vorteile könnten Kostenersparnisse in der Produktion sein und ein eventuell niedrigerer Verbrauch, dank verbesserter Dynamik sowie bessere Sichtverhältnisse in Kurven.