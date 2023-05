Southern Motorcycle Feigo 150 Peugeot Django-Double

Billige Kopie oder mögliches Joint Venture? Egal wie man sucht, der Feigo 150 von Southern Motorycyle ist schwer zu googeln. Einzelne Quellen verweisen mit unterschiedlichen Namen auf den Retro-Roller – Fico, Fiego, Figo. Fakt ist: Der Roller sieht dem Peugeot-Modell Django zum Verwechseln ähnlich.

Retro-Roller mit Kontrast

Wer genau hinsieht, erkennt die Ähnlichkeit mit dem Peugeot Django. An der Front befindet sich ein kantiger Scheinwerfer mit LED-Beleuchtung, am Heck ein durchgehendes Lichtband mit Bremsleuchten. Insgesamt ist der Feigo 150 komplett mit LED-Beleuchtung ausgestattet, so auch die V-förmigen Blinker. Ein vertikales LC-Farbdisplay steht im Kontrast zum Retrostil des Feigo 150.

Neben Keyless Go verfügt der Feigo 150 auch über beheizbare Griffe. Darüber hinaus ist der Roller mit einer Start-Stopp-Automatik, einer Traktionskontrolle und einer Funktion ausgestattet, die es ermöglicht, den Roller per Smartphone zu starten und den Standort zu überwachen.

Große Reichweite

Der Retro-Roller ist mit einem wassergekühlten 150 Kubik großen Einzylinder-Motor von Loncin ausgestattet und leistet maximalen 10 kW, das maximale Drehmoment gibt der Hersteller mit 13,5 Nm an. Um die Reichweite müssen sich Fahrer und Fahrerinnen nicht sorgen, denn der Feigo 150 kommt mit zwei Tanks – einer vorne, einer hinten – die zusammen ein Tankvolumen von 12 Litern bieten. Damit soll eine Reichweite von bis zu 400 Kilometer drin sein.

Der Retro-Roller setzt auf Aluminiumgussfelgen und 120/70-12 Schlauchlos-Reifen. Für die Sitzhöhe des Southern MotorcycleFeigo 150 gibt der Hersteller 740 mm an. Scheibenbremsen vorne und hinten verzögern, ABS ist an Bord.

Feigo 150 halb so teuer wie Django

Der Feigo 150 ist in folgenden Farben erhältlich: Flygo Grey, Bay Blue, Cola Red, Starry Sky Blue-Silver, Brilliant White und Rock Beach White. Ob er eine Kopie des Peugeot Django ist, darüber lässt sich streiten. Preislich liegt der China-Retro-Roller aber bei der Hälfte des Django, der ebenfalls in China erhältlich ist. Für 14.980 Yuan, umgerechnet 1.965 Euro, wird der Feigo auf dem chinesischen Markt angeboten.

Fazit

Der Feigo ist ein moderner Roller im Retro-Look: Voll-LED-Beleuchtung, schlüsselloses Starten, Start-Stopp-Automatik und USB-Ladeanschluss. Besonderes Merkmal: 2 Tanks bieten 12 Liter Tankinhalt und sollen für 400 Kilometer Reichweite sorgen. Das wäre für einen 150er-Roller ordentlich. Ob er als 125er-Variante auch zu uns kommt, ist nicht bekannt.