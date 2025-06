Saskia Hörmann

Den europäischen Kontinent in einem selbstausgebauten Kastenwagen bereisen – noch habe ich mir diesen Traum nicht erfüllt. Bis es so weit ist, darf ich mich bei promobil mit allerlei Themen rund um die schönste Art des Reisens beschäftigen. Die Palette ist dabei so bunt wie das Campen selbst und reicht von spannenden Fahrzeugtests bis hin zur Konzeption und Durchführung unterschiedlichster Zubehörtests. Eine bessere Art der Vorbereitung auf den großen Campingtraum, kann man sich doch eigentlich nicht vorstellen, oder?