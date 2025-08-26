PS-Jahresinhalt 2000 bis 2024

Im welchem Heft stand noch gleich der große Tausender-Vergleichstest mit BMW S 1000 RR, Honda CBR 1000 RR Fireblade, Yamaha YZF-R1 & Co.? Wo war was über die Ducati Streetfighter 848 zu lesen? Gab's nicht mal diese eine Interview mit dem Herrn ... Dingenskirchen?

Für alle, die's genau wissen wollen, die es gern auf einen Blick haben und die, die ungern im Online-Archiv rumklicken, finden Sie weiter oben die PDFs mit allen PS-Inhalten der vergangenen Jahre.