Superbiker Chaz Davies hört auf Rücktritt zum Saisonende 2021

Superbike-Pilot Chaz Davies geht in den Ruhestand. der 34-jährige Waliser erklärte zum Saisonende 2021 seinen Helm an den Nagel zu hängen.

Davies hat am Donnerstag vor dem WSBK-Event in Jerez bekanntgegeben, dass seine Karriere nach der laufenden Saison zu Ende gehen wird. Er zieht damit einen Schlussstrich nach einer für ihn bisher durchwachsenen Saison. Davies, der seit 2012 in der Superbike-Weltmeisterschaft fährt, ist mit 99 Podestplätzen und 32 Siegen aus 263 Rennstarts nach Jonathan Rea und Tom Sykes der erfolgreichste noch aktive Pilot in der Superbike-WM.

Davies erklärte, er habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht, aber jetzt sei der richtige Zeitpunkt um aufzuhören und ein neues Kapitel aufzuschlagen. Er will den Rennsport noch nicht ganz abhaken, habe derzeit aber keine konkreten Pläne.

WSBK

Ein nahendes Karriereende zeichnet sich schon zum Saisonende 2020 ab. Davies verlor seinen Platz im Ducati-Werksteam an Michael Ruben Rinaldi. Für die Saison 2021 kam er dann bei GoEleven-Team unter wo er eine dritte Werks-Ducati pilotieren durfte. Der Versuch 2022 bei Honda anzudocken scheiterte. Doch die laufende Saison ist von Verletzungen und schwachen Rennergebnissen durchzogen. Aktuell liegt Davies mit 120 Punkten nur auf dem zwölften WM-Rang. Die beiden kommenden Läufe in Jerez und Portimao muss er wegen zwei gebrochener Rippen und Prellungen am ganzen Körper auslassen. Die Verletzungen hatte er sich in Barcelona bei einem Unfall mit Lucas Mahias zugezogen. Als Ersatzfahrer hat das GoEleven-Team bereits Loris Baz nominiert.

Davies wurde in der Saison 2011 Superport-Weltmeister auf Yamaha und stieg dann 2012 in die Superbike-WM auf. Dort wurde er drei Mal Vize-Weltmeister und zwei Mal WM-Dritter. Er holte Siege für Aprilia, BMW und Ducati. Jetzt bleiben Davies noch die beiden Überseerennen in Argentinien und Indonesien, um seine Erfolgsstatistik aufzubessern.

Fazit

Chaz sagt Tschüß: Superbike-Pilot Chaz Davies hat zum Saisonende 2021 seinen Rücktritt erklärt. Damit verlässt ein ganz Großer die Bühne der WSBK.