Diamond Races im Oktober 2021 Neues Straßenrennen auf der Isle of Wight

Fest steht, dass es mit dem neuen Straßenrennen "Diamond Races" im Oktober 2021 los geht, ein genaues Datum steht aber noch nicht fest. Hier warten die Veranstalter noch auf den Terminplan der britischen Superbike-Meisterschaft (BSB – British Superbike Championship), der wegen der Folgen der Pandemie etwas mehr Planungszeit fordert als gewöhnlich. Die Diamond Races sollen dann am Ende der Saison als Abschluss stattfinden und viele BSB-Fahrer anziehen.

Als Trainingstage in der Rennwoche sind Mittwoch und Donnerstag vorgesehen, das Zeitfahren soll an einem Samstag stattfinden und die Rennen sonntags. Rennen werden in den Klassen Superbike, Supersport und Lightwight stattfinden, auch über eine Klasse für Elektromotorräder munkelt man derzeit. Wobei wir an dieser Stelle in Erinnerung rufen möchten, dass die Isle of Man Tourist Trophy, die Elektro-Rennklasse für zwei Jahre bis 2021 aus dem Programm gestrichen hat und erst dann wiederbelebt, wenn es "ausreichend Interessenten" gibt, so die Veranstalter im Oktober 2019.

Diamond Races Der Kurs ist 12,4 Meilen, also knapp 20 Kilometer lang mit einem sehr schnellen, ca. 8 Kilometer langem Küstenabschnitt.

Für die Besucher planen die Veranstalter Show-Fahrten von Motorrädern mit Seitenwagen und als Sahnehäubchen soll es auch eine geführte Motorradtour über den abgesperrten Kurs geben. Der Kurs selbst ist 12,4 Meilen, also knapp 20 Kilometer lang. Er führt durch malerische Dörfer wie Chale, Kingston, Shorwell und Brighstone. Und entlang der Militärstraße gibt es einen acht Kilometer langen, sehr schnellen Küstenabschnitt.

Neues Straßenrennen Diamond Racing 2021

Die neue Veranstaltung wird nach ACU-Regularien durchgeführt. An der Entwicklung beteiligten sich auch der Rat der Isle of Wight und Experten aus dem Motorradrennsport. Zu den Schlüsselfiguren, die die Veranstaltung auf den Weg gebracht haben, gehören Gary Thompson MBE (Isle of Man TT Clerk of the Course), Steve Plater (ehemaliger Isle of Man TT Senior-Sieger und ehemaliger britischer Meister), Neil Tuxworth (ehemaliger Honda Racing Manager) sowie James Kaye (ehemaliger Fahrer der britischen Tourenwagen-Meisterschaft und Mitbegründer von Diamond Races) und Matt Neal (dreimaliger britischer Tourenwagen-Meister und Honda UK-Botschafter).

Diamond Races Für die Besucher planen die Veranstalter eine geführte Motorradtour über den abgesperrten Kurs.

Abseits der Rennstrecke soll die die britische "Sonneninsel" weitere Attraktionen für Familien und Urlauber bei ihrem Besuch bieten. Da die Diamond Races im Oktober stattfinden, markieren sie neben dem Ende der BSB-Saison auch das Ende der Urlaubssaison auf der Insel und sollen damit, neben dem Isle of Wight-Musikfestival im Juni und Segelregatta "Cowes Week" im August eine weitere Säule der Unterhaltung bietet.

Fazit

Ein neuer Abschluss der britischen Superbike-Saison, ein schöner Straßenkurs für die Fahrer und ein Schub für den Tourismus und die Wirtschaft der Insel – das wünschen wir allen Beteiligten. Vor allem aber ein gut ausgearbeitetes Sicherheitskonzept für Fahrer und auch Zuschauer. Dave Stewart, Leiter und Kabinettsmitglied für strategische Partnerschaften des Isle of Wight Council, sagt dazu: "Unser Schwerpunkt wird auf der Sicherheit der Veranstaltung liegen, und ich freue mich, dass die Organisatoren in den kommenden Wochen und Monaten mit uns zusammenarbeiten wollen, um das sichere Motorradfahren hier auf der Insel zu fördern".