Ducati WSBK Team 2021 Endlich wieder den Titel holen

Ducati schickt sein Werksteam mit einer neuen Fahrerpaarung in den Kampf um den Titel in der Superbike-Weltmeisterschaft 2021. Und nichts anderes ist das erklärte Ziel der Italiener.

Mit der Präsentation der Fahrer und der beiden Ducati Panigale V4 R-Maschinen startet das Ducati Superbike-Werksteam in die World Superbike-Saison 2021.

In die Lenkstummel greifen für das Aruba.it Racing-Ducati-Team Scott Redding und Michael Ruben Rinaldi. Der Brite Redding nimmt seine zweite Saison für das Werksteam in Angriff. Rinaldi hat den Aufstieg vom Go Eleven-Satelliten- ins Werksteam geschafft und damit Chaz Davies den Platz streitig gemacht.

Redding war in der Saison 2020 mit dem klaren Ziel angetreten, am Ende der Saison zum Weltmeister gekürt zu werden. In der Endabrechnung musste er sich dann allerdings mit Rang zwei hinter Dauerweltmeister Jonathan Rea auf Kawasaki zufrieden geben. Chaz Davies beendete die Saison auf Rang drei.

Redding will Weltmeister werden

Ducati

2021 soll nun gelingen, was 2020 noch misslang. Ducati soll mit Scott Redding den neuen Weltmeister stellen, erklärt Teamchef Stefano Cecconi. Rinaldi soll sich im Werksteam einleben und Erfahrungen sammeln. Gerne würde er seinem ersten Sieg aus dem Vorjahr noch wenigstens einen hinzufügen. "Wir haben hohe Erwartungen an unsere Fahrer", stellt Ducati-CEO Claudio Domenicali klar.

An der seit 2019 eingesetzten Panigale V4R gibt es für die Saison 2021 nur Detailänderungen. Nach den stabilen Leistungen aus dem Vorjahr sollte die Panigale 2021 bereit für den WM-Titel sein. Optisch gibt es kaum Änderungen. Die V4-Modelle präsentieren sich weiter im Look des Hauptsponsors Aruba. Das IT-Unternehmen bestimmt seit 2015 den Auftritt der Italiener.

Fazit

Ducati hat für 2021 ein klares Ziel: Man will endlich Kawasaki schlagen und mit Scott Redding den Weltmeister stellen. Schützenhilfe bekommt der von Michael Ruben Rinaldi, der Publikumsliebling Chaz Davies aus dem Team verdrängt hat.