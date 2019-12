Honda Produktionsjubiläum 400 Millionen Zweiräder gebaut

1948 wurde Honda gegründet, 1949 wurde das erste motorisierte Zweirad gefertigt. Heute bauen die Japaner an 35 Standorten in 21 Ländern Motorräder. Bislang insgesamt 400 Millionen Stück.

Das erste in Serie gefertigte Honda-Zweiradmodell war die Dream D-Type im Jahr 1949. Der erste globale Bestseller startete 1958 mit der Super Cub, die heute neu gebaut wird.

Honda Honda Dream D-Type von 1949

In Belgien wurde 1963 der erste Produktionsstandort außerhalb Japans in Betrieb genommen. Viele weitere sollten folgen. Bereits 1968 wurde die Produktionsmarke von zehn Millionen Zweirädern geknackt. Die 50-Millionen-Marke war 1984 fällig. und dann drehte sich das Produktionsrad immer schneller. Nach 48 Jahren Produktion vermeldeten die Japaner 1997 100 Millionen gebaute Zweiräder. Für die nächsten 100 Millionen reichten dann schon nur noch 11 Jahre, sechs weitere Jahre später waren es dann schon 300 Millionen. Im Dezember 2019 wurde jetzt die 400-Millionen-Marke überschritten – nur 5 Jahre später. Dabei bauten die Japaner 2018 erstmals in einem Jahr mehr als 20 Millionen Zweiräder.

Indien ganz vorne

Honda Globale Honda-Produktionsverteilung (Geschäftsjahr 2018/2019)

Wer auf die Produktionsverteilung aus dem Jahr 2018/2019 blickt, erkennt ganz klar die Honda-Produktionsstrategie, Zweiräder dort zu bauen, wo sie auch verkauft werden. In Japan ist zwar noch der Honda-Stammsitz, die richtig fetten Produktionen laufen aber in ganz anderen Ländern. Ganz vorne stehen dabei Indien und Indonesien, gefolgt von Vietnam, Thailand und China. Dazu kommen noch diverse Standorte in anderen asiatischen Ländern. Aus Werken in Europa oder den USA kommen gemessen am Gesamtvolumen nur ganz wenige Honda-Zweiräder, aus dem derzeit von 50 bis 1.800 cm³ reichenden Angebot.

Fakten zur Honda-Produktionshistorie