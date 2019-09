IDM-Finale 2019 Mit Fan-Fest und im Live-Stream

Die ersten Titel in Deutschlands höchster Motorradstraßenrennsportserie sind vergeben, doch erst nach dem großen Finale der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) in Hockenheim vom 27. bis 29. September 2019 stehen alle Meister und Platzierten fest. Fans und Aktive erwarten im badischen Motodrom Kämpfe auf höchstem sportlichen Niveau. In fünf IDM-Klassen und genauso vielen Cups werden die entscheidenden Rennen ausgetragen. Das große Finalwochenende der von der Motor Presse Stuttgart veranstalteten IDM beginnt am Freitag mit den freien Trainings. Am Samstag finden die Qualifyings und auch die ersten Läufe statt. Und am Sonntag werden dann abschließend die letzten Rennen der IDM Saison 2019 ausgetragen.

Final-Läufe auch im Live-Stream

Wer nicht vor Ort sein kann, kann die Rennen auch im Live-Steam vefolgen. Am Samstag sind bereits das Rennen des ADAC Junior Cups und der erste Lauf der IDM Sidecars live zu sehen. Am Rennsonntag werden alle Läufe live übertragen. Das Angebot umfasst sowohl die Rennen der IDM-Serien IDM Superbike 1000, IDM Supersport 600 und DMSB Superstock 600 Cup, IDM Supersport 300 und IDM Sidecars als auch die Cup-Serien BMW BoxerCup 2.0, Twin Cup 700 und Suzuki GSX-R-Cup. Der Livestream wird auf der IDM-Facebookseite und auf dem Youtube-Kanal von MOTORRAD verlinkt.

Beim IDM-Finale in Hockenheim gibt sich die Prominenz die Klinke in die Hand, angefangen beim siebenfachen Sidecar-Weltmeister Tim Reeves bis hin zu Ex-GP-Pilot Jürgen Fuchs. So nah wie beim Pit-Walk durch die Boxengasse kommen die Zuschauer sonst nur selten an die Fahrer heran. Er ist die beste Zeit für persönliche Fotos und Autogramme.

Finale mit Volksfest-Charakter

Das IDM-Finale bietet Trubel auf allen Ebenen. Es ist ein imposantes Volksfest mit echtem Erlebnis-Charakter. Auch abseits der Strecke im Fahrerlager drehen sich die Räder ohne Pause. Alle in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) vertretenen Marken bieten Testfahrten mit ihren aktuellen Modellen an. BMW, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki und Yamaha präsentieren sich vor Ort mit einem Mix aus verschiedenen Einsatzbereichen und Hubraumklassen.

Auf dem Hockenheimring wird am ganzen Rennwochenende an jeder Ecke Gas gegeben. Honda hat Moto2-Weltmeister Stefan Bradl als Stargast an Bord. Die Karriere des Bayern begann in der IDM. Am Rennsonntag wird Bradl gemeinsam mit dem IDM Superbike 1000 –Piloten Alessandro Polita einen Korso über die Rennstrecke anführen, an dem alle Fans teilnehmen können.

Dino Eisele

Im zentral gelegenen Kongresspavillon öffnet die Yamaha World ihre Tore und präsentiert hier in einer Ausstellung neben verschiedenen Rennmaschinen auch das neue Superbike YZF-R1. Der Yamaha Quad-Parcours bietet die Möglichkeit, sich auf vier Rädern fortzubewegen, während die Startaufstellungs-Prozedur für die IDM Superbike 1000 mit Demorunden auf einer YZF-R1 begleitet wird. BMW-Stuntfahrer Dirk Manderbach zeigt im Fahrerlager, was auf zwei Rädern möglich ist und animiert mit dem Wheelie-Simulator zum Mitmachen.

Fanfreundlich sind auch die Eintrittspreise: Samstag 19,00 Euro; Sonntag 25 Euro. Das Kombiticket für das ganze Wochenende kostet 35,00 Euro. Jugendliche bis einschließlich 17 Jahre haben das ganze Wochenende freien Eintritt.