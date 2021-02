IDM Saison 2021 Einschreibungen ab sofort möglich

Etliche Teams in den IDM-Klassen Superbike 1000, Supersport/Superstock 600 sowie in der Nachwuchsklasse Supersport 300 haben ihre Teilnahme schon offiziell angekündigt. In Deutschlands höchster Motorradstraßenrennsportserie versammeln sich immer mehr hochkarätige Kandidaten. Allein in der Königsklasse Superbike 1000 geht Serienmanager Normann Broy von etwa 30 Fahrern aus. Der Motor Presse Stuttgart als Promoter ist es vier Jahre nach der Übernahme gelungen, die damals angeschlagene Serie wieder auf ein ausgesprochen hohes Level zu bringen.

IDM als Sprungbrett

Dino Eisele Jonas Folger fährt 2021 für BMW in der Superbike-WM.

Für Fahrer aus ganz Europa und auch darüber hinaus ist die IDM erste Wahl. Die Titelträger Markus Reiterberger wie auch Jonas Folger nutzten sie als Sprungbrett in die Superbike-Weltmeisterschaft. Thomas Gradinger wechselte von hier aus in die Supersport-Weltmeisterschaft. Und in der Nachwuchsklasse Supersport 300 starteten Luca Grünwald, Victor Steeman, Glenn van Straalen wie auch Jan-Ole Jähnig in den Top Ten der Weltmeisterschaft durch.

Wer in der IDM-Saison 2021 am Start sein möchte, sollte jetzt zur Tat schreiten. Ab sofort ist die Einschreibung unter www.idm.de/dokumente für alle IDM-Klassen möglich.

Wichtig für die Einschreibung in die IDM 2021 ist eine gültige Internationale Lizenz des DMSB (Deutscher Motor Sport Bund e.V.) oder eine von der Heimatföderation ausgestellte Internationale Lizenz sowie eine Auslands-Startgenehmigung". Alle Informationen im Detail können auf der IDM-Website in den AGBs nachgelesen werden.