BMW in der Superbike-WM 2021 mit zwei Satelliten-Teams und Folger am Start

BMW wird in der Superbike-Weltmeisterschaft 2021 weiter mit dem Werksteam an den Start gehen. Verstärkung bringen aber zwei neue Satellitenteams. Beide Teams werden je eine BMW M 1000 RR einsetzen.

In der Superbike-Weltmeisterschaft 2021 werden zu jedem Lauf vier statt bisher nur zwei BMWs antreten. Neben dem bekannten Werksteam um Tom Sykes und Michael van der Mark treten 2021 auch die beiden Satellitenteams RC Squadra Corse aus Italien sowie das Team Bonovo Action aus Deutschland an.

Laverty und Folger als Fahrer

Dino Eisele Jonas Folger wird 2021 auf BMW in der Superbike-WM starten.

RC Squadra Corse geht mit Eugene Laverty an den Start. Der 34-jährige Nordire durfte in der vergangenen Saison noch bei BMW im Werksteam in die Lenkstummel greifen. Laverty wird neben seinem Einsatz in der WSBK auch als BMW-Tesfahrer aktiv sein. Bonovo Action setzt seine erfolgreiche Zusammenarbeit wie erwartet mit Fahrer Jonas Folger (GER) fort. Beide Teams werden als BMW Satellitenteams eng mit BMW Motorrad Motorsport und dem Werks-Superbike-Team zusammenarbeiten.

"Die Zusammenarbeit mit Satellitenteams ist ein wichtiger weiterer Schritt in unserem Engagement in der FIM Superbike World Championship", sagt Markus Schramm, Leiter BMW Motorrad. "Es ist großartig, in der kommenden Saison neben den beiden Motorrädern unseres Werksteams, dem BMW Motorrad WorldSBK Team mit den Fahrern Tom Sykes und Michael van der Mark, zwei weitere BMW M 1000 RRs im Feld zu haben. Ich heiße die beiden Satellitenteams in unserem WorldSBK-Projekt herzlich willkommen. Im Bonovo Action Team mit Jonas Folger tritt erstmals ein deutsches Team mit einem bayerischen Fahrer auf einem bayerischen Motorrad als fest eingeschriebene Mannschaft in der WorldSBK an. Das ist eine besondere Kombination. Ich freue mich auch sehr, dass Eugene Laverty ein festes Mitglied unserer BMW Familie bleibt und sein Können sowie seine Kenntnisse über die BMW Superbikes nun in unserem neu aufgestellten, aber im World Superbike Paddock bereits bekannten Satellitenteam RC Squadra Corse mit einbringt. Ich wünsche allen eine erfolgreiche WorldSBK-Saison 2021!"

Beide Teams mit viel Erfahrung

Das Team RC Squadra Corse um Teambesitzer Roberto Colombo agiert ab 2021 unter einem neuen Namen, ist allerdings schon lange im World Superbike Paddock präsent. Die Mannschaft war seit 2016 in der Superbike-Weltmeisterschaft aktiv, und ging 2020 auch in der Supersport-Weltmeisterschaft an den Start.

Das Team Bonovo Action wird von Teambesitzer Jürgen Röder und Teammanager Michael Galinski geleitet. 2020 dominierte die Mannschaft mit Folger die Internationale Deutsche Motorradmeisterschaft IDM. Folger gewann alle acht Rennen der IDM-Saison und krönte sich souverän zum Champion. Zudem trat die Mannschaft mit Folger bei den beiden WorldSBK-Veranstaltungen in Barcelona (ESP) und Estoril (POR) an, wo Team und Fahrer mit starken Performances überzeugten. Der heute 27-jährige Folger begann seine internationale Karriere 2008 und startete in den folgenden Jahren in allen Klassen der MotoGP-Weltmeisterschaft, von den 125ern, die später zur Moto3 wurde, über die Moto2 bis hin zur MotoGP.

Fazit

BMW stellt sich in der Superbike-WM breiter auf und gibt Jonas Folger eine Chance auf einem M 1000 RR in einem Satellitenteam.