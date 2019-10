Stollenreifen unterm Hallendach Indoor-Supercross-Termine 2019/2020

Die Mischung macht’s. Alljährlich pilgern tausende Fans zu den Motorradsport-Events in die deutschen Arenen. Verständlich, schließlich bieten die Rennen unterm Hallendach, die mit Laser-Präsentationen oder Freestyle-Einlagen garniert werden, Nervenkitzel pur. Die Konzepte unterscheiden sich dennoch. Während der dreiteilige ADAC SX-Cup (Stuttgart, Chemnitz, Dortmund) mit hochklassigem internationalem Starterfeld und saftigen Siegprämien den Fokus auf die sportliche Wertigkeit legt, rücken die Freestyle-Veranstaltungen das akrobatische Halligalli in den Mittelpunkt. Erst seit wenigen Jahren kämpfen die Enduro-Fahrer in den Hallen. Die hochinteressante Hatz über Holzstapel und Geröllfelder ist aber kein Geheimtipp mehr. Wer beim einzigen Enduro-Meeting (Riesa bei Dresden) kommenden Winters dabei sein möchte, sollte sich zügig um Karten kümmern. Ein Event für Kenner ist Hallen-Trial. Die Kunstturner des Motorradsports werden in Ingolstadt für offene Münder beim Publikum sorgen.