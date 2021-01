Motorrad Langstrecken-WM 2021 Kalender mit 5 Terminen steht

Die Langstrecken-WM 2020 zeigte sich durch die Corona-Pandemie stark gebeutelt. Jetzt nimmt die Federation of International Motorcycling (FIM) einen neuen Anlauf und legt den provisorischen Kalender für die EWC-Saison 2021 offen.

"Wir haben die Pandemie noch nicht hinter uns gelassen, aber die Kontinuität des Sports zu gewährleisten, bleibt eine Priorität für 2021. Jedes einzelne Rennen wird planmäßig stattfinden, unabhängig von den Bedingungen für die Teilnahme der Zuschauer auf den Rennstrecken, und der Kalender 2021 wird den Teams helfen, ihre Kosten in Schach zu halten. Alle großen Klassiker der Meisterschaft sind zurück, um den Fans eine aufregende Show zu bieten", erklärt FIM-Manager François Ribeiro.

Oschersleben im Mai 2021

Den Saisonauftakt bildet der 24h-Klassiker in Le Mans am 17. und 18. April 2021. Am 23. Mai 2021 gastiert die Langstrecken-Weltmeisterschaft dann in Deutschland. In Oschersleben ist ein Acht-Stunden-Rennen angesetzt. Zum Acht-Stunden-Rennen von Suzuka trifft sich der Langstrecken-Tross dann am 18. Juli 2021 in Japan.

Das traditionelle 24h-Rennen Bol d'Or auf dem Circuit Paul Ricard in Frankreich steigt am 18. und 19. September 2021. Den Saisonabschluss bilden die 12 Stunden von Estoril in Portugal am 16. Oktober 2021.

Und die Fans dürfen sich über einen weiteren, neuen 24-Stunden-Lauf freuen: Im Juni 2022 wird die EWC erstmals im belgischen Spa antreten.

Fazit

Nach dem Corona-Jahr 2020 will die FIM die Langstrecken-WM 2021 mit allen Terminen durchziehen – notfalls auch ohne Zuschauerbeteiligung.