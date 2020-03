Langstrecken-WM LeMans-Verschiebung auf September

Die 43. Ausgabe des 24-Stunden-Langstrecken-Klassikers wird nicht wie geplant am 18. Und 19. April stattfindet, sondern erst am 5. und 6. September als Finale der Endurance-WM ausgetragen, teilten die Veranstalter mit.

Auch die geplanten Vor-Tests der Teams der Langstrecken-WM am 31. März und 1. April wurde abgesagt. Begründet wurden die Absagen und Verschiebungen mit der weiteren Ausbreitung des Corona-Virus. In Frankreich sind aktuell Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmern untersagt.

Der Langstrecken-WM-Fahrplan sieht damit aktuell folgende Termine vor: 8h Oschersleben am 6. Juni; 8h Suzuka am 19. Juli und eben 24h LeMans am 5. und 6. September.