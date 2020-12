Superbike-WM 2021 Der provisorische Rennkalender steht

Gregorio Lavilla, Executive Director der FIM Superbike-Weltmeisterschaft, skizzierte bereits Anfang November 2020 erste Eckdaten der kommenden Superbike-Weltmeisterschaft. Auch diese wird ganz klar von der Corona-Pandemie beeinflusst. Man habe aus der Corona-Saison 2020 gelernt. Jetzt, Ende November, hat die FIM einen ersten provisorischen Rennkalender veröffentlicht.

Saisonstart erst im April in Assen

WSBK

Insgesamt soll der Rennkalender für 2021 zwischen elf und 13 Rennwochenenden umfassen. Davon sollen neun bis zehn in Europa stattfinden, zwei oder drei steigen auf außereuropäischen Rennstrecken. Wo gefahren wird, will Lavilla noch nicht verraten, erklärt aber, man habe drei brandneue Stecken im Auge, auf denen die Superbike-Weltmeisterschaft noch nie zu Gast war. Klar ist auch, dass der Lauf in Australien auf Phillip Island an das Jahresende wandert. So hat man mehr Zeit die Situation im Land zu prüfen. Ein Saisonauftakt im Februar in Australien wäre aus heutiger Sicht nicht zu verantworten. Zudem wollen die Organisatoren außereuropäische Rennen generell etwas weiter im Voraus planen, um die Logistik besser takten zu können. Der Saisonauftakt der WSBK verschiebt sich damit deutlich nach hinten. In Assen steigen die Piloten Ende April erstmals in den Sattel.

Die europäischen Events, mit denen die Saison 2021 startet, sind von April bis zur ersten Oktoberwoche eingeplant. Termine für Argentinien, Australien und ein Rennwochenende im Nahen Osten sollen bis Juli oder August fixiert werden.

provisorischer Superbike-WM Kalender 2021 Datum Land Rennstrecke 23. bis 25. April 2021 Niederlande Assen 7. bis 9. Mai 2021 Portugal Estoril 21. bis 23. Mai 2021 Spanien Aragon 11. bis 13. Juni 2021 Italien Misano 2. bis 4. Juli 2021 Großbritannien Donnington 3. bis 5. September 2021 Frankreich Magny-Cours 17. bis 19. September 2021 Spanien Catalunya 24. bis 26. September 2021 Spanien Jerez 1. bis 3. Oktober 2021 Portugal Portimao 15. bis 17. Oktober 2021 Argentinien San Juan 12. bis 14. November 2021 Indonesien Mandalika STC Australien Phillip Island TBA TBA TBA

Testfahrten für die Superbike-Teams sind vom 31. März bis zum 1. April 2021 auf dem Circuit de Catalunya in Spanien vorgesehen.