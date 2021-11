Superbike-WM 2022 Provisorischer Kalender steht

Kurz nach dem Saisonfinale 2021 gibt die FIM den provisorischen Rennkalender der Superbike-WM für die Saison 2022 bekannt. Der umfasst nach aktuellem Stand 13 Rennwochenenden, die sich auf Events auf vier Kontinenten verteilen. Für einen Lauf in Europa gibt es allerdings noch keinen Ort und noch keinen Termin. Ohne Termin ist auch noch das geplante Saisonfinale in in Australien auf dem Phillip Island Circuit. Wie schon in der Vorsaison stehen alle Veranstaltungen unter dem Damoklesschwert der Corona-Pandemie. Verschiebungen, Absagen oder Einschränkungen bei den Besuchern sind jederzeit möglich.

Den Auftakt in die neue Superbike-Saison markiert ein Vortest am 4. und 5. April im MotorLand Aragon. Eine Woche später steigt dann 8. bis 10. April 2022 an gleicher Stelle die eigentliche Rennaction.Dann wechselt der Superbike-Tross nach Assen. Weiter geht es im Portugal in Estoril, dann nach Misano und Donington Park. Direkt vor der Sommerpause folgen noch die Läufe in Most.

WSBK

Ab nach Übersee

Die zweite Saisonhälfte startet Anfang September in Magny-Cours. Weiter geht es in Barcelona und Partimao. Dann beginnt die Superbike-WM ihre Übersee-Tournee mit dem lauf in Argentinien. Dann folgt der Sprung nach Indonesien auf den Mandalika-Rennkurs, bevor das noch nicht terminierte Saison-Finale in Australien steigt. Ein 13. Rennen, das in Europa stattfinden wird, soll noch bekannt gegeben werden. Bei den außereuropäischen Rennen werden nur die Klassen Superbike und Supersport antreten. In Deutschland ist kein Lauf geplant. Deutsche Fans müssen sich so an den Events in Assen und Most orientieren.

Superbike-WM-Rennkalender 2022 Termin Rennstrecke Land 8. bis 10.4.2022 Aragon Spanien 22. bis 24.4.2022 Assen Niederlande 20. bis 22.5.2022 Estoril Portugal 10. bis 12.6.2022 Misano Italien 15. bis 17.7.2022 Donington Großbritannien 29. bis 31.7.2022 Most Tschechien 9. bis 11.9.2022 Magny-Cours Frankreich 23. bis 25.9.2022 Catalunya Spanien 7. bis 9.10.2022 Portimao Portugal 21. bis 23.10.202 San Juan Argentinien 11. bis 13.11.2022 Mandalika Indonesien TBA Phillip Island Australien TBA TBA Europa

"Es ist es großartig, den WSBK-Kalender 2022 so kurz nach dem Ende der aufregenden Saison 2021 zu enthüllen. Die WSBK wird eine aufgefrischte Markenidentität für 2022 bringen und wir freuen uns auf die Saison nach zwei herausfordernden Saisons aufgrund der COVID-19-Pandemie. Es wird eine 13. Runde stattfinden und wir haben einige Möglichkeiten, wo dieses Event stattfinden könnte, während es großartig sein wird, Australien und den Phillip Island Grand Prix Circuit wieder im Kalender willkommen zu heißen, diesmal zum Abschluss der Saison. Der Termin muss aufgrund von logistischen Herausforderungen, die einer weiteren Analyse bedürfen, noch bestätigt werden. Ich freue mich, zwei der neuen Rennstrecken 2021 wieder begrüßen zu dürfen: das Autodrom Most und den Pertamina Mandalika International Street Circuit", kommentiert WSBK-Exekutivdirektor Gregorio Lavilla den neuen Kalender.

Fazit

Die Superbike-Saison 2022 soll 13 Events umfassen. Deutsche Fans müssen sich an den Läufen in Assen und Most orientieren. Wie schon in den Vorjahren sind jederzeit Verschiebungen, Absagen und auch Zuschauerbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie möglich.