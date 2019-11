Yamaha Tracer 700 Modelljahr 2020 Euro 5-Sporttourer mit Ténéré-Gesicht

Der Crossplane-Zweizylinder rollt in der neuen Yamaha Tracer 700 für das Modelljahr 2020 mit modifizierten Abgaseinstellungen an und erfüllt so die neue Euro 5-Norm, die ab 1. Januar 2020 für neue Motorräder gilt. Optisch ist das erkennbar an den beiden Krümmerrohren, die sich nun auf dem Weg zum Endtopf viel früher zusammenschließen. Sieht plumper aus als bei der Vorgängerin, hat aber den Vorteil, dass sich der Kat schneller aufheizt, weil er näher am Auslass sitzt. Und je früher der Kat auf Temperatur ist, desto sauberer das Abgas, das hinten rauskommt. An den Leistungsdaten ändert sich nicht viel, außer dass die rund 75 PS (55 kW) Maximalleistung jetzt bei 8.750/min strammstehen (vormals bei 9.000/min).

Front erinnert an Ténéré oder R1 – je nachdem, wenn man fragt

Wer den zierlicheren und geschwungenen Krümmerrohren des vorigen Crossplanes nachtrauert, kann sich womöglich mit dem neuen Gesicht der Yamaha Tracer 700 trösten, denn das hat sich ansehnlich von anderen Yamaha-Modellen inspirieren lassen. So wirkt die neue Tracer 700 um die Frontverkleidung herum wesentlich luftiger und erinnert – fragt man die Autorin – an die Ténéré 700. Die zweigeteilten in die Verkleidung integrierten Lampen bleiben, ziehen sich aber zu schmalen Schlitzen zusammen, die nun nur noch die LED-Positionslichter beherbergen. Die beiden neuen, runden LED-Scheinwerfer leuchten die Straße aus und dominieren das neue Gesicht der Yamaha Tracer 700. Redakteur Tobias Beyl sieht hier ganz klar die Verwandschaft zur aktuellen R1.

Yamaha Die Verwandschaft ist unverkennbar. Von ihren Kolleginnen schaut sich die neue Tracer einiges für ihr Facelift ab - Rundscheinwerfer und ebene Seitenverkleidung beispielsweise.

Die kantige Verkleidung der Vorgängerin weicht ebeneren Kunststoffteilen, die sich in Sachen Formgebung an der aktuellen Ténéré 700 orientieren und sich nahtlos an die Tankabdeckung schmiegen. Die Blinker sind weiterhin knapp unterhalb der Handprotektoren angesiedelt, aber nun eindeutig schmaler und länger geformt, während die Befestigungsschrauben der Handschützer nun nicht mehr sichtbar sind.

Farbbildschirm und modifizierte Ergonomie

Bunt: Der neue Bildschirm kann Farbe. Außerdem kann die Bildschirmhöhe mit einer Hand um über 60 mm angepasst werden. In der Höhe angepasst werden kann die Sitzhöhe leider nicht. Und die wächst auch noch um einen halben Zentimeter von 835 mm auf 840 mm. Ja, alles, was über 1,65 Meter Körpergröße hinausgewachsen ist, lacht jetzt. Aber die Autorin spricht für alle kleinen Motorradfahrerinnen und -fahrer, wenn sie sagt: Es geht um jeden Millimeter! Nun ja, vielleicht ist die Tracer 700 um die Mitte rum etwas schmaler geworden, sodass die Schrittbogenlänge kleiner wird – wir werden das bei einer Sitzprobe auf der EICMA 2019 testen.

Yamaha Das neue Display kann bunt. Beeindruckender: Die Bildschirmhöhe kann der Fahrer um über 60 mm angepassen.

Auch der hintere Teil des Sitzes ist bei der 2020er Yamaha Tracer 700 angewachsen, so soll der Sozius eine komfortablere Position einnehmen können. Ebenfalls an Format gewonnen hat der neue Lenker, der um 34 mm in der Breite zunimmt, weshalb die Gesamtbreite der neuen Tracer von ehemals 806 mm auf 840 mm anwächst.

Yamaha Tracer 700 mit einstellbarem Fahrwerk

Während die Vorgängerin noch mit einer verstellbaren Federbasis hinten auskommen musste, darf die neue Yamaha Tracer 700 auch vorne justiert werden. Der Federweg vorn beträgt weiterhin 130 mm, Vorspannung und Zugstufe sind nun aber einstellbar. Der Federweg hinten ändert sich mit 142 mm ebenfalls nichts.

Yamaha Die neue Yamaha Tracer 700 kann nun auch vorne in Vorspannung und Zugstufe angepasst. werden.

Technische Daten Yamaha Tracer 700

Motor: 2-Zylinder-Motor, 4-Takt, Flüssigkeitsgekühlt, DOHC, 4 Ventile

Hubraum: 689ccm

Bohrung x Hub: 80.0 mm x 68.6 mm

Verdichtung: 11.5 : 1

Leistung: 55.0kW (74.8 PS) bei 8.750 /min

A2 Version: 35 kW bei 7.500 /min

Drehmoment: 68 Nm bei 6.500 /min

Schmierung: Nasssumpf

Kupplung: Ölbad, Mehrscheiben

Zündung: Transistor

Startsystem: Elektrisch

Getriebe: sequentielles Getriebe, 6-Gang

Sekundärantrieb: Kette

Rahmen: Diamantrahmen

Lenkkopfwinkel: 24,8 Grad

Nachlauf: 90 mm

Federung vorn: Teleskopgabel

Federweg: 130 mm

Federung hinten: Schwinge, Über Hebelsystem angelenktes Federbein

Federweg hinten: 142 mm

Bremse vorn: 2 Scheiben, Ø 282 mm

Bremse hinten: 1 Scheibe, Ø 245 mm

Reifen vorn: 120/70 R17 M/C 58 W (schlauchlos)

Reifen hinten: 180/55 R17 M/C 73 W (schlauchlos)

Gesamtlänge 2,140 mm

Gesamtbreite: 840 mm

Gesamthöhe: 1,290 mm

Sitzhöhe: 840 mm

Radstand: 1,460 mm

Bodenfreiheit: 140 mm

Gewicht, fahrfertig, vollgetankt: 196 kg

Tankinhalt: 17 Liter

Öltankinhalt: 3 Liter