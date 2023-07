Der 700er Twin von Yamaha, intern meist nur CP2 genannt, erfreut sich großer Beliebtheit. Von der MT-07 bis zur T7 World Raid erstreckt sich der Einsatz des Reihen-Zweizylinders und damit über höchst unterschiedliche Motorrad-Konzepte. Diese direkt miteinander zu vergleichen, verspricht ein äußerst vergnügliches Unterfangen. Und so verwundert es nicht, dass rund 2.000 Motorradfahrerinnen und -fahrer an dieser MOTORRAD Leser-Experience in Kooperation mit Yamaha teilnehmen wollten. Yamaha lud darin nämlich zu einem zweitägigen Intensiv-Test der CP2-Modelle ins Bergische Land ein und stellte nicht nur die Bikes, sondern auch Benzin, Kost und Logis sowie zwei top Tour-Guides dazu. Obendrein gab es noch einen exklusiven Blick hinter die Kulissen der Yamaha-Zentrale.

Besichtigung der Yamaha-Hallen in Neuss Den sieben Männern und einer Frau, die schließlich das Losglück aus der Vielzahl der Bewerber herausfilterte, zeigte die Yamaha-Crew am Ausgangspunkt in Neuss zunächst, was sich alles in den heiligen Hallen von Yamaha Deutschland tut – inklusive aller Modelle plus die Werkstatt mit allerlei Preziosen, die sich in zahlreichen Ecken fanden.

Nach der Präsentation und Einweisung in die insgesamt fünf Modelle (MT-07, Tracer 7, R7, Ténéré 700 und XSR 700) ging es dann auf buchstäblich schnellstem Weg in Richtung Bergisches Land. In zwei geführten Gruppen fuhren wir über kleine und verkehrsarme Straßen Richtung Südost. Bei regelmäßigen Stopps konnten die Fahrzeuge getauscht werden, um die unterschiedlichen Charaktere und Auslegungen zu erfahren.

Björn Gramm Auf kleinen und verkehrsarmen Sträßchen konnten die Teilnehmer den Bikes auf den Zahn fühlen.

Am frühen Abend war das Etappenziel in Much erreicht, der großzügige Wellnessbereich des Hotels blieb ungenutzt. Wozu auch, hatte man doch den ganzen Tag bei sehr angenehmen Bedingungen Wellness auf zwei Rädern. In lockerer Atmosphäre ging der Abend zu Ende, und

es wunderte niemanden, dass sich in die Gespräche eine Menge Benzin mischte.

Favoriten standen am 2. Tag fest Am nächsten Morgen zeigte sich der Himmel etwas zugeknöpfter und kühler. Ganz im Gegensatz zur Stimmung in der Truppe und deren Freude am Fahren. Allerdings entwickelte sich eine ganz andere Dynamik als noch tags zuvor. Der Drang zum Fahrzeugtausch ließ nämlich bald stark nach. Jeder hatte seinen Favoriten gefunden: Pascal die R7, Filip die Ténéré oder Henning die MT-07. Aus dem Test aller CP2 wurde so ein intensiver Testtag mit dem Yamaha-Lieblingsmotorrad. Einige Extra-Kilometer wurden von unseren acht Yamaha-Testern daher dankend angenommen.