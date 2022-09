Neue Farben von Honda für 2023 Karierte Äffchen und buntes Programm

Honda spricht in seiner Pressemitteilung von "aufregenden neuen Farben". Das finden wir ein klein wenig übertrieben, aber vielleicht sind unsere Augen überreizt von knalligem Grün oder Orange, von leuchtendem Blau oder grellem Rot anderer Hersteller. Wobei die Hondas in "Mat Jeans Blue Metallic" oder "Titanium Metallic" wirklich sehr edel aussehen. Wie auch immer, die folgenden Honda-Modelle stehen im Modelljahr 2023 jeweils zusätzlich in mindestens einer neuen Farbe zur Wahl.

Honda Monkey 125

Seit Jahrzehnten weltweit beliebt, wird die Honda Monkey inzwischen auch wieder in Europa und in Deutschland angeboten – als 125er, passend zu den Führerscheinklassen A1 und B196. Die neuen Farben für die Äffchen heißen Pearl Shining Black, Banana Yellow und Pearl Nebula Red. Dazu gibt's – wirklich neu – karierte und farblich abgestimmte Sitzbankbezüge.

Honda CMX500 Rebel

Eines der begehrtesten Modelle bei Anfängern und Anfängerinnen ist die Honda CMX 500 Rebel. Denn mit 46 PS und weniger als 70 Zentimetern Sitzhöhe passt sie geradezu ideal, auch zur Führerscheinklasse A2 – und zu kleineren Fahrerinnen und Fahrern. Neue Farben für 2023 sind hier Gunpowder Black Metallic, Pearl Smoky Grey und Candy Diesel Red. Zudem gibt es eine S-Version in Titanium Metallic mit Lampenmaske, schwarzen Gabelschützern und Steppnähten am Sitzpolster.

Honda CB 1000 R

Seit 2021 gibt es das leistungsstarke Naked Bike auch als Black Edition – logischerweise weitgehend in Schwarz. Etwas verwirrend erscheint nun die neue, zusätzliche Black Edition für 2023, bei der der Tank und Verkleidungsteile nicht schwarz sind, sondern Mat Jeans Blue Metallic. Egal, Hauptsache, es sieht gut aus. Und das tut es. Die komplett schwarze Black Edition bleibt auch weiterhin im Angebot. Und hinzu kommt noch eine Standardausführung in Bordeauxrot Metallic.

Honda GL1800 Gold Wing

Auch für den Luxustourer mit dem 1800er-Sechszylinder-Boxermotor gibt es 2023 neue Farbvarianten: Graphite Black, Pearl Glare White und Beta Silver Metallic/Iridium Gray Metallic. Zumindest gilt das für die Ausführung Gold Wing Tour mit DCT Doppelkupplungsgetriebe und Airbag. Für die Standardausführung mit Sechsgang-Schaltgetriebe kommt nur das Graphite Black als neue Farbe hinzu. Im Cockpit aller Gold Wings ab Jahrgang 2023 wird eine Warnleuchte für zu geringen Reifenluftdruck integriert.

Honda NT 1100 in Gunmetal Black Metallic

Zu guter Letzt gibt es eine neue Farbe für die NT 1100. Für das Modelljahr 2023 wird die NT 1100 zusätzlich in Gunmetal Black Metallic erhältlich sein. Weiterhin stehen die Farben Matt Iridium Grey Metallic und Pearl Glare White zur Wahl.

Honda NC 750 X in 3 neuen Farben

Die NC 750 X war 2021 noch auf Platz 4 der beliebtesten Honda-Modelle der Deutschen, Mitte 2022 zählt sie schon nicht mehr zu den Top 5. Die Farbe Mat Ballistic Black Metallic steht weiterhin zur Auswahl, wobei neue graphit-farbene Kunststoffteile ihr Erscheinungsbild auffrischen sollen. Hinzu kommen die drei neuen Lacke Mat Jeans Blue Metallic, Pearl Deep Mud Grey und Candy Chromosphere Red.

Honda X-ADV in Shasta White

Der Adventure-Roller Honda X-ADV steht für 2023 in der neuen Farbgebung Shasta White zur Verfügung. Damit einher geht ein Big Logo-Grafikdekor, das dem X-ADV unserer Meinung nach wirklich gutsteht. Darüber hinaus ist er weiterhin in Mat Ballistic Black Metallic, Mat Iridium Grey Metallic und Pearl Deep Mud Grey erhältlich.

Honda Forza 750 in 2 neuen Farben

Den größten Roller von Honda, den Forza 750, wird es ab dem Modelljahr in den zwei neuen Farbvarianten Mat Ballistic Black Metallic und Iridium Grey Metallic geben – beide mit neuer, schwarzer Unterverkleidung. Die Varianten Pearl Glare White sowie Mat Jeans Blue Metallic bleiben im Programm, sodass der Maxi-Scooter in 4 Farben zur Auswahl steht.

Die beliebtesten Honda-Modelle

Im Jahr 2021 stand der X-ADV europaweit auf Platz 2 von Hondas Motorrad-Hitliste mit über 350 Kubik Hubraum und wurde nur von der CB 650 R Neo Sports Café übertroffen. In Deutschland landete er 2021 mit 342 Neuzulassungen auf Platz 10 der Rollerstatistik. Bei den Motorrädern hätte er sich auf Platz 95 einsortiert. Die beliebtesten Honda-Modelle waren 2021 in Deutschland: Africa Twin, CB 650 R Neo Sports Café, CMX 500 Rebel, NC 750 X sowie die CBR 650 R.

Fazit

Vor der Präsentation der ganz neuen Modelle für 2023 präsentierte Honda bereits Ende September 2022 neue Farbvarianten sowie Modellpflege in Details. Für jene Modelle, die im Wesentlichen unverändert im Sortiment bleiben: CMX 500 Rebel, CB 1000 R, Monkey 125, NT 1100, NC 750 X, Gold Wing, X-ADV und Forza 750. Neue Preise für 2023 hat Honda noch nicht genannt.