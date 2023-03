Motorrad des Jahres 2023 Ergebnisse der MOTORRAD-Leserwahl

The winner takes it all? Vielleicht in der Liebe, aber nicht bei der Wahl zum "Motorrad des Jahres". Auch ein Platz auf den Rängen kann hier ein toller Erfolg sein. Etwa, wenn ein Modell schon ein paar Jahre auf dem Markt ist und weiter aufs Podium fährt, oder ein Underdog in den Top-Five landet. Das Motto für den Sieg jedoch lautet oft "viel hilft viel". Weil es bei der Wahl, an der 50.096 LeserInnen teilnahmen, immer ums Träumen geht – und nicht ums Zahlen.

Tourer/Sporttourer

Wie viele Motorräder auf diesen Seiten ist die BMW R 1250 RS ein Phänomen. Seit Jahren greift sie in ihrer Klasse alle Ehrungen ab. Auf der anderen Seite ist der hübsch gemachte Sporttourer mit seiner Dynamik und der hübschen Figur im Straßenbild eher die Ausnahme als die Regel. Der Grund? Der zweite "Sporttourer" im BMW-Programm mit dem Kürzel "GS" ist noch erfolgreicher unterwegs.

BMW R 1250 RS Moto Guzzi V100 Mandello/S KTM 1290 Super Duke GT BMW R 1250 RT Ducati Supersport 950/S

Sportler

Das "M" ist der stärkste Buchstabe der Welt. Sagt BMW. Denn mit seiner M-Tochter bringt der Konzern besonders starke und besonders teure Fahrzeuge an den Mann und die Frau. Die M 1000 RR als exklusive Variante der S 1000 RR passt perfekt zum Image, mit mehr PS, scharfem Outfit und hohem Preis. Selbst den vielen Ducatis bleibt da in der Lesergunst nur das Nachsehen.

BMW M 1000 RR Ducati Superleggera V4 Ducati Panigale V4/S/SP Ducati Panigale V4 R BMW S 1000 RR

Chopper/Cruiser

Viel hilft viel – jedenfalls bei den Choppern und Cruisern. Und was den Hubraum angeht, hat in dieser Klasse keine mehr zu bieten als die Triumph Rocket 3. 2,5 Liter sind ein Wort, das Gewicht von über 320 Kilogramm auch. Und mit dem Drehmoment einer Diesellok (221 Nm) lässt sie den Asphalt bei Bedarf sogar Wellen schlagen.

Triumph Rocket 3 R/GT BMW R 18/Classic Ducati Diavel V4 Harley-Davidson Fat Boy Triumph Bonneville Bobber

Enduros/Supermotos

Es hat ein klein wenig gedauert, bis die Ténéré in den Herzen der Fans ankam. Den einen hatte sie einen Zylinder zu viel, den anderen von Allem etwas zu wenig. Doch am Ende hat vor allem ihr famoser Reihentwin die Enduristen voll und ganz erobert. Mit dem Resultat, dass die Yamaha dort steht, wo alle hinwollen. Nämlich ganz oben.

Yamaha Ténéré 700 Ducati Desert X Ducati Hypermotard 950/RVE/SP Honda CRF 1100 L Africa Twin/ Adventure Sports Honda XL 750 Transalp

Adventure Touring

Die Mitbewerber – denn echte Konkurrenz kennt die R 1250 GS ja nicht – holen sich ihre übliche Watschen ab. Das gilt für jede Menge Ducati Multistrada-Varianten, aber auch für die mächtig-kräftige KTM und die famose Moto Guzzi V85 TT. Wir wagen die Prognose: Das Watschen-Prinzip bleibt weiter bestehen, wenn im Herbst die neue 1300er-GS erscheint.

BMW R 1250 GS Ducati Multistrada V4/S/Rally Ducati Multistrada V2/S KTM 1290 Super Adventure S Moto Guzzi V85 TT

Crossover

Sie passt überall oder nirgends, die Multistrada V4. Und doch war selten ein Name treffender. In der Klasse "Crossover" tritt sie als sportliche Variante "Pikes Peak" gegen die BMW S 1000 XR an und liegt knapp vorn.

Ducati Multistrada V4 Pikes Peak BMW S 1000 XR Yamaha Tracer 9/GT Triumph Tiger Sport 660 BMW F 900 XR

Naked Bikes

Wenn der Mechanismus "im Zweifel für die Stärkere" offensichtlich ist, dann in dieser Klasse. 153 PS machen auf den ersten Blick klar, dass die Ducati Streetfighter V2 im Vergleich zu den Konkurrentinnen fast schon zu gut bestückt ist. Die Platzierten treten mit rund 20 PS weniger an, lassen aber technisch nichts vermissen.

Ducati Streetfighter V2 Yamaha MT-09 Ducati Monster/SP KTM 890 Duke R Triumph Street Triple 765 R/RS

Power Nakeds

Wo "M" draufsteht, ist "S" drin. Nur eben noch exklusiver und stärker als bei der S 1000 R. Die neue BMW-Nomenklatur mag hier und da verwirren, die Leistungsansage aber ist eindeutig. 210 PS – damit spielt die M 1000 R in der Liga der Power Nakeds ganz oben. Aber auch die Konkurrenz bummelt nicht. Es bleibt spannend jenseits der 200 PS.

BMW M 1000 RR KTM 1290 Super Duke R EVO Ducati Streetfighter V4/S/SP 2 BMW R 1250 R Triumph Speed Triple 1200 RS

Modern Classics

Auch wenn die Bewegung langsam ausrollt: Die Kawasaki Z 900 RS ist ein gelungenes Beispiel dafür, dass moderne Technik und Heritage nach wie vor zusammenpassen. Eine Mischung, die auch bei den Platzierten funktioniert, solange der Blick zurück nicht die Sicht auf die Anforderungen der Moderne verstellt. Das gelingt der hübschen Kawa trefflich.

Kawasaki Z 900 RS/SE BMW R nineT-Baureihe MV Agusta Superveloce 800 Triumph Thruxton RS Triumph Speed Twin

Einsteiger Bikes

Die stillen Stars – das ist ein trefflicher Begriff für eine Klasse, die einfach nur performt. Und zwar an der Ladentheke ebenso wie auf der Straße. Dass dabei seit Jahren die KTM 390 Duke der Hit unter den Einsteiger-Bikes ist, verwundert kaum. Ihr lebhafter Einzylinder begeistert ebenso wie die formale Nähe zu den großen Schwestern.

KTM 390 Duke Honda CB 500 F/CBR 500 R Honda CB 500 X Fantic Caballero Rally 500 BMW G 310 R/GS

125er

Die KTM 125 Duke gewinnt nicht nur Wahlen, sondern auch Käufer. Wenn es eine erfolgreiche 125er gibt, dann die kleine Duke. Die übrigens fahrwerksmäßig exakt der 390er entspricht.

KTM 125 Duke Aprilia RS 125/GP Replica Honda CB 125 R Honda Monkey 125 Yamaha MT-125

Roller

Da kann die Konkurrenz anrollen lassen, was immer sie will, gegen diese Vespa ist kein Kraut gewachsen. Weder mit Leistung, noch mit Technik und auch nicht mit Elektro. Das Original bleibt sich treu, und das ist gut so. Und der Abstand zur Konkurrenz ist riesengroß – wie immer.

Vespa GTS 125/300 Yamaha TMAX Tech MAX BMW CE04 BMW C 400 x/GT Vespa Primavera 125

Innovation Award für Tauschbatterien

Unkompliziert und Hersteller–übergreifend: Das "Konsortium für Tauschbatterien" wurde 2021 von KTM, Honda, Piaggio und Yamaha gegründet und hat inzwischen über 30 Mitglieder. Sie alle arbeiten an standardisierten Akkus für E-Zweiräder, was den unkomplizierten Tausch ermöglichen und die Elektromobilität auf zwei Rädern entscheidend voranbringen könnte. Dafür verleiht MOTORRAD dem Konsortium den Innovation Award, den wir für herausragende Initiativen im Motorradbereich vergeben.